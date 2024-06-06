TWS Edifier NeoBuds Evo с ANC, Bluetooth 5.4 и автономностью до 37 оценили в $8406.06.24
Компания Edifier анонсировала новые полностью беспроводные наушники NeoBuds Evo. Наушники имеют внутриканальную конструкцию и сертификацию Hi-Res, что гарантирует поддержку декодирования аудио до 192 кГц/24 бит. NeoBuds Evo оснащены активным шумоподавлением (ANC) с уровнем до 48 дБ и модулем Bluetooth 5.4, который поддерживает кодеки LHDC 5.0, LDAC, AAC и SBC.
Что касается автономности, NeoBuds Evo могут работать до 25 часов с включенным ANC и до 37 часов без него. Зарядка осуществляется через порт USB-C, а быстрая зарядка позволяет получить 4 часа работы устройства всего за 15 минут зарядки. Настройка наушников осуществляется через приложение Edifier Connect на смартфоне.
Наушники с блутус Edifier NeoBuds Evo уже доступны для покупки в Китае по цене $84.
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TWS Edifier NeoBuds Evo с ANC, Bluetooth 5.4 и автономностью до 37 оценили в $84Bluetooth edifier наушники
Edifier NeoBuds Evo. Наушники имеют внутриканальную конструкцию и сертификацию Hi-Res, что гарантирует поддержку декодирования аудио до 192 кГц/24 бит
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