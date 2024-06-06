TWS Edifier NeoBuds Evo з ANC, Bluetooth 5.4 та автономністю до 37 оцінили в $8406.06.24
Компанія Edifier анонсувала нові повністю бездротові навушники NeoBuds Evo. Навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та сертифікацію Hi-Res, що гарантує підтримку декодування аудіо до 192 кГц/24 біт. NeoBuds Evo оснащені активним шумозаглушенням (ANC) з рівнем до 48 дБ та модулем Bluetooth 5.4, який підтримує кодеки LHDC 5.0, LDAC, AAC та SBC.
Що стосується автономності, NeoBuds Evo можуть працювати до 25 годин із включеним ANC та до 37 годин без нього. Заряджання здійснюється через порт USB-C, а швидке заряджання дозволяє отримати 4 години роботи пристрою всього за 15 хвилин зарядки. Налаштування навушників здійснюється через програму Edifier Connect на смартфоні.
Навушники з блутусом Edifier NeoBuds Evo вже доступні для покупки в Китаї за ціною $84.
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TWS Edifier NeoBuds Evo з ANC, Bluetooth 5.4 та автономністю до 37 оцінили в $84Bluetooth edifier навушники
Edifier NeoBuds Evo. Навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та сертифікацію Hi-Res, що гарантує підтримку декодування аудіо до 192 кГц/24 біт
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