Трилогия игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет на Nintendo Switch в октябре

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, сборник культовых постапокалиптических шутеров от украинской студии GSC Game World, вскоре станет доступен на портативной консоли Nintendo Switch. Первоначально релиз был запланирован на ноябрь, но его перенесли на 31 октября. Это событие сопровождается новым трейлером, в котором показаны кадры игрового процесса, снятые на Switch.

В сборник входят три игры: Shadow of Chernobyl, Clear Sky, и Call of Pripyat. Переносом игр на платформу Nintendo занимались сами разработчики GSC Game World в сотрудничестве со студией Mataboo. Игроки смогут приобрести каждую игру отдельно по цене $20/€20, а весь комплект будет стоить $40/€40.

Теперь фанаты серии Stalker смогут насладиться атмосферой Зоны на Switch, что позволяет играть в эти культовые шутеры в портативном формате.