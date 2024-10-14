Трилогія ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вийде на Nintendo Switch у жовтні14.10.24
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, збірка культових постапокаліптичних шутерів від української студії GSC Game World, незабаром стане доступною на портативній консолі Nintendo Switch. Спочатку реліз запланували на листопад, але його перенесли на 31 жовтня. Ця подія супроводжується новим трейлером, у якому показані кадри ігрового процесу, зняті на Switch.
До збірки входять три гри: Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat. Перенесенням ігор на платформу Nintendo займалися розробники GSC Game World у співпраці зі студією Mataboo. Гравці зможуть придбати кожну гру окремо за ціною $20/€20, а весь комплект коштуватиме $40/€40.
Тепер фанати серії Stalker зможуть насолодитися атмосферою Зони на Switch, що дозволяє грати в ці культові шутери в портативному форматі.
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