Toyota Prius PHEV на етаноле сокращает выбросы CO₂ до 90%19.08.25
Toyota представила в Бразилии необычный прототип Prius, который способен сократить выбросы CO₂ до 90% благодаря сочетанию плагин-гибридной системы (PHEV) и двигателя, адаптированного для работы на этаноле.
Подобная технология уже применяется в бразильских версиях седана Corolla и кроссовера Corolla Cross, однако для плагин-гибрида она используется впервые. В компании рассматривают биотопливо, в частности этанол, как доступный и эффективный способ снижения вредных выбросов не только в Бразилии, но и на других рынках, где оно широко распространено.
Внешне прототип почти не отличается от серийного Prius PHEV — лишь на боковых частях кузова появились наклейки, указывающие на возможность работы сразу на трёх типах топлива: бензине, этаноле и электричестве.
Технических характеристик Toyota не раскрывает. Вероятно, доработка под этанол оказалась минимальной. В стандартной версии силовая установка включает 2,0-литровый бензиновый мотор, электродвигатель и литий-ионную батарею, обеспечивая суммарную мощность до 220 л.с. (164 кВт / 223 л.с. по DIN).
Премьера Toyota Prius PHEV Flex Fuel прошла на агропромышленной выставке Fenasucro Agrocana в городе Сертанзинью. Там же компания показала «этанольные» версии Hilux, Fortuner (SW4) и Corolla Cross. Презентация стала частью инвестиционного плана Toyota объёмом 11,5 млрд реалов ($2,1 млрд), который предусматривает расширение производства и запуск новых моделей в Бразилии до 2030 года.
В рамках программы производитель планирует выпуск двух гибридов на этаноле, включая компактный кроссовер Yaris Cross, премьера которого назначена на октябрь 2025-го. Эта версия будет отличаться от одноимённой модели для Европы и Японии и повторит индонезийский вариант.
О перспективах серийного производства Prius PHEV Flex Fuel в Toyota пока не сообщают, однако компания допускает применение подобной технологии и в других моделях — например, в следующем поколении RAV4 PHEV, которое ещё не вышло на бразильский рынок.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Toyota Prius PHEV на етаноле сокращает выбросы CO₂ до 90% Toyota автомобиль
Подобная технология уже применяется в бразильских версиях седана Corolla и кроссовера Corolla Cross, однако для плагин-гибрида Toyota Prius PHEV она используется впервые
Samsung Odyssey G6 — геймерский OLED-монитор с частотой 500 Гц OLED Samsung монитор
Время отклика Samsung Odyssey G6 OLED составляет 0,03 мс, контрастность — 1 000 000:1, пиковая яркость достигает 1000 нит
Toyota Prius PHEV на етаноле сокращает выбросы CO₂ до 90%
Samsung Odyssey G6 — геймерский OLED-монитор с частотой 500 Гц
Xiaomi выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом
В социальной сети Threads уже 400 млн активных пользователей
19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид
Sony окончательно покинула россию
Volkswagen внедрит подписку на лошадиные силы в электрокарах
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой
Киевстар вышла на биржу Nasdaq
Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года
NVIDIA и AMD будут отдавать правительству США 15% доходов от продажи ШИ-чипов в Китае
В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК — киберспортивные геймпады за $120 и $200
Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии