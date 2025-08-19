Toyota Prius PHEV на етаноле сокращает выбросы CO₂ до 90%

Toyota представила в Бразилии необычный прототип Prius, который способен сократить выбросы CO₂ до 90% благодаря сочетанию плагин-гибридной системы (PHEV) и двигателя, адаптированного для работы на этаноле.

Подобная технология уже применяется в бразильских версиях седана Corolla и кроссовера Corolla Cross, однако для плагин-гибрида она используется впервые. В компании рассматривают биотопливо, в частности этанол, как доступный и эффективный способ снижения вредных выбросов не только в Бразилии, но и на других рынках, где оно широко распространено.

Внешне прототип почти не отличается от серийного Prius PHEV — лишь на боковых частях кузова появились наклейки, указывающие на возможность работы сразу на трёх типах топлива: бензине, этаноле и электричестве.

Технических характеристик Toyota не раскрывает. Вероятно, доработка под этанол оказалась минимальной. В стандартной версии силовая установка включает 2,0-литровый бензиновый мотор, электродвигатель и литий-ионную батарею, обеспечивая суммарную мощность до 220 л.с. (164 кВт / 223 л.с. по DIN).

Премьера Toyota Prius PHEV Flex Fuel прошла на агропромышленной выставке Fenasucro Agrocana в городе Сертанзинью. Там же компания показала «этанольные» версии Hilux, Fortuner (SW4) и Corolla Cross. Презентация стала частью инвестиционного плана Toyota объёмом 11,5 млрд реалов ($2,1 млрд), который предусматривает расширение производства и запуск новых моделей в Бразилии до 2030 года.

В рамках программы производитель планирует выпуск двух гибридов на этаноле, включая компактный кроссовер Yaris Cross, премьера которого назначена на октябрь 2025-го. Эта версия будет отличаться от одноимённой модели для Европы и Японии и повторит индонезийский вариант.

О перспективах серийного производства Prius PHEV Flex Fuel в Toyota пока не сообщают, однако компания допускает применение подобной технологии и в других моделях — например, в следующем поколении RAV4 PHEV, которое ещё не вышло на бразильский рынок.