Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 и Redmi TV X 98 поддерживают частоту 144 Гц28.10.25
Xiaomi представила не только новые смартфоны и умные времена. Компания продолжает развивать линейку Mini LED-телевизоров, показала серию TV S Pro Mini LED 2026. Центральной моделью стал вариант с диагональю 98 дюймов, который получил большой экран и характеристики флагманского уровня.
Характеристики Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026
Дизайн телевизора построен на использовании тонких рамок, создающих визуальный эффект практически безграничного изображения. В основе – Mini LED-панель с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, которую при высокой динамике сцены можно увеличить до 288 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, охватывает 93% цветового пространства DCI-P3 и достигает пиковой яркости до 5700 нит.
Подсветка разделена на 880 зон локального затемнения, что позволяет более точно управлять контрастом. Для защиты зрения применяется технология Xiaomi Qingshan Eye Protection, которая автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от условий освещения. Также предусмотрен режим Filmmaker Mode и система Visual Engine Pro, направленная на уменьшение бликов.
Акустика разработана совместно с Harman. В конфигурацию входит набор 2.1.2, включающий в себя пару широкополосных и твитерных динамиков по 25 Вт, низкочастотный модуль на 15 Вт и два дополнительных высокочастотных излучателя мощностью по 8 Вт.
Телевизор оснащен четырехъядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища. В качестве программной платформы используется Google TV. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, есть три порта HDMI 2.1, Ethernet и стандартный 3,5-мм аудиовыход. В Китае новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 7599 юаней, что эквивалентно примерно $1066.
Подробности про Redmi TV X 98 2026
Вместе с TV S Pro была анонсирована модель Redmi TV X 98 (2026 г.), также оснащенная 98-дюймовым Mini LED-дисплеем и ориентированная на более широкий круг покупателей. Интересно, что стоимость совпадает – 7599 юаней, однако характеристики в некоторых аспектах отличаются.
Экран Redmi TV X 98 обладает пиковой яркостью 1300 нит и частотой обновления 144 Гц с возможностью увеличения до 288 Гц в игровом режиме. Установлено 880 зон подсветки, реализована поддержка HDR10+, заводская калибровка заявлена на уровне ΔE≈2, а технология Full-Stack Color Engine и алгоритмы ШИ-затемнения выполняют оптимизацию картинки в реальном времени.
Телевизор работает на HyperOS 3, получил чип Cortex-A73, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Поддержка включает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1 eARC, USB 3.0, Ethernet и оптический аудиовыход. Для игр предусмотрены VRR, Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium и задержка около 4 мс.
Кроме того, устройство можно использовать в качестве центра управления умным домом. Помощник Xiao Ai поддерживает несколько китайских диалектов и способен вести непрерывный голосовой диалог.
Xiaomi продолжает развивать линейку Mini LED-телевизоров, показала серию TV S Pro Mini LED 2026
