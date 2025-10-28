Телевізори Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 та Redmi TV X 98 підтримують частоту 144 Гц

Xiaomi представила не лише нові смартфони та розумні часи. Компанія продовжує розвивати лінійку Mini LED-телевізорів, показала серію TV S Pro Mini LED 2026. Центральною моделлю став варіант із діагоналлю 98 дюймів, який отримав великий екран та характеристики флагманського рівня.

Характеристики Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

Дизайн телевізора побудований на використанні тонких рамок, що створює візуальний ефект практично безмежного зображення. В основі – Mini LED-панель з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 144 Гц, яку за високої динаміки сцени можна збільшити до 288 Гц. Екран підтримує HDR10+ та Dolby Vision, охоплює 93% колірного простору DCI-P3 та досягає пікової яскравості до 5700 ниток.

Підсвічування розділене на 880 зон локального затемнення, що дозволяє точніше керувати контрастом. Для захисту зору застосовується технологія Xiaomi Qingshan Eye Protection, яка автоматично регулює яскравість та колірну температуру в залежності від умов освітлення. Також передбачено режим Filmmaker Mode та система Visual Engine Pro, спрямована на зменшення відблисків.

Акустика розроблена спільно з Harman. У конфігурацію входить набір 2.1.2, що включає пару широкосмугових і твітерних динаміків по 25 Вт, низькочастотний модуль на 15 Вт і два додаткових високочастотних випромінювача потужністю по 8 Вт.

ТБ оснащений чотириядерним процесором, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішнього сховища. Як програмна платформа використовується Google TV. Підтримуються Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, є три порти HDMI 2.1, Ethernet та стандартний 3,5-мм аудіовиход. У Китаї новинка вже доступна для замовлення за ціною 7599 юанів, що еквівалентно приблизно $1066.

Подробиці про Redmi TV X 98 2026

Разом з TV S Pro була анонсована модель Redmi TV X 98 (2026), також оснащена 98-дюймовим Mini LED-дисплеєм і орієнтована на ширше коло покупців. Цікаво, що вартість збігається – 7599 юанів, проте характеристики у деяких аспектах відрізняються.

Екран Redmi TV X 98 має пікову яскравість 1300 нит і частоту оновлення 144 Гц з можливістю збільшення до 288 Гц в ігровому режимі. Встановлено 880 зон підсвічування, реалізовано підтримку HDR10+, заводське калібрування заявлено на рівні ΔE≈2, а технологія Full-Stack Color Engine та алгоритми ШІ-затемнення виконують оптимізацію картинки в реальному часі.

ТБ працює на HyperOS 3, отримав чіп Cortex-A73, 4 ГБ оперативної пам’яті і 64 ГБ вбудованої. Підтримка включає Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1 eARC, USB 3.0, Ethernet та оптичний аудіовиход. Для ігор передбачено VRR, Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium та затримку близько 4 мс.

Крім того, пристрій можна використовувати як центр управління розумним будинком. Помічник Xiao Ai підтримує кілька китайських діалектів та здатний вести безперервний голосовий діалог.