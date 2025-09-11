Spotify добавит Lossless в Premium-подписку в 50 странах

Многолетние слухи о внедрении Lossless-аудио в Spotify, которые уже успели стать мемом, наконец подтвердились. Стриминговый сервис объявил о запуске этой функции в 50 регионах для пользователей тарифа Premium — и самое главное, без дополнительной платы.

Технические особенности

Согласно официальному сообщению компании, подписчики Premium получат уведомление в приложении, как только новая опция станет доступной в их регионе. Сжатие без потерь реализовано в формате FLAC 24 бит / 44,1 кГц.

Lossless поддерживается на смартфонах и планшетах, ПК, а также на многих устройствах с поддержкой Spotify Connect. В их числе — техника Sony, Bose, Samsung, Sennheiser, Denon, Marantz, Bluesound и Yamaha. Поддержка устройств Sonos и Amazon появится в следующем месяце.

Компания рекомендует воспроизводить Lossless преимущественно через Wi-Fi, используя проводные наушники или акустические системы. Причина проста: Bluetooth пока не обеспечивает достаточной пропускной способности для передачи несжатого аудиопотока, поэтому сигнал дополнительно сжимается.

Еще одно ограничение связано с размером файлов FLAC — они существенно больше, чем у стандартного формата, что может привести к более долгой загрузке и увеличенному времени кеширования на устройствах.

Как включить Lossless в Spotify

Включение новой функции происходит через обычные настройки качества: Профиль → Настройки и конфиденциальность → Качество медиа.

Там можно выбрать Lossless отдельно для каждого режима — Wi-Fi, мобильная сеть и так далее. При этом включать его придется на каждом устройстве, где требуется воспроизведение звука без потерь. Во время проигрывания на экране появится метка о том, что используется максимальное качество.

Постепенное развертывание функции продлится до октября. Уже сейчас доступ к Lossless начали получать пользователи в Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции, США и Великобритании.

Таким образом, Spotify наконец догнал конкурентов вроде Tidal, Qobuz и Apple Music, которые давно предлагают Lossless, и сделал это без дополнительной платы — что может стать весомым аргументом для сохранения и расширения базы Premium-подписчиков.

Сравнение Spotify Lossless с Tidal и Apple Music

Spotify Lossless

Формат: FLAC 24 бит / 44,1 кГц (CD-качество).

Битрейт: около 1,4 Мбит/с (в 5–10 раз выше, чем у обычного Spotify Premium с OGG ~320 кбит/с).

Устройства: смартфоны, ПК, Spotify Connect (поддержка Sonos и Amazon появится позже).

Ограничения: нет Hi-Res выше 44,1 кГц; Bluetooth не передаёт Lossless (только по проводу или Wi-Fi).

Цена: включено в Premium (без доплаты).

Tidal HiFi / HiFi Plus

Форматы: HiFi: FLAC 16 бит / 44,1 кГц (CD-качество). HiFi Plus: FLAC до 24 бит / 192 кГц + MQA (проприетарный формат, сжатый Hi-Res).

Битрейт: HiFi — до ~1,4 Мбит/с. HiFi Plus — до ~9 Мбит/с (Hi-Res FLAC).

Особенности: Много треков в Dolby Atmos и Sony 360 Reality Audio . Сильный упор на Hi-Res.

Цена: дороже стандартных подписок (HiFi Plus — самая полная версия)

Apple Music Lossless

Форматы: Lossless: ALAC 16 бит / 44,1 кГц. Hi-Res Lossless: ALAC до 24 бит / 192 кГц.

Битрейт: от ~1,4 до ~9 Мбит/с.

Особенности: Поддержка Dolby Atmos (Spatial Audio). Работает на всех устройствах Apple. Hi-Res требует внешнего ЦАП (через провод).

Цена: включено в стандартную подписку (без доплаты).