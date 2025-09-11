Spotify добавит Lossless в Premium-подписку в 50 странах11.09.25
Многолетние слухи о внедрении Lossless-аудио в Spotify, которые уже успели стать мемом, наконец подтвердились. Стриминговый сервис объявил о запуске этой функции в 50 регионах для пользователей тарифа Premium — и самое главное, без дополнительной платы.
Технические особенности
Согласно официальному сообщению компании, подписчики Premium получат уведомление в приложении, как только новая опция станет доступной в их регионе. Сжатие без потерь реализовано в формате FLAC 24 бит / 44,1 кГц.
Lossless поддерживается на смартфонах и планшетах, ПК, а также на многих устройствах с поддержкой Spotify Connect. В их числе — техника Sony, Bose, Samsung, Sennheiser, Denon, Marantz, Bluesound и Yamaha. Поддержка устройств Sonos и Amazon появится в следующем месяце.
Компания рекомендует воспроизводить Lossless преимущественно через Wi-Fi, используя проводные наушники или акустические системы. Причина проста: Bluetooth пока не обеспечивает достаточной пропускной способности для передачи несжатого аудиопотока, поэтому сигнал дополнительно сжимается.
Еще одно ограничение связано с размером файлов FLAC — они существенно больше, чем у стандартного формата, что может привести к более долгой загрузке и увеличенному времени кеширования на устройствах.
Как включить Lossless в Spotify
Включение новой функции происходит через обычные настройки качества: Профиль → Настройки и конфиденциальность → Качество медиа.
Там можно выбрать Lossless отдельно для каждого режима — Wi-Fi, мобильная сеть и так далее. При этом включать его придется на каждом устройстве, где требуется воспроизведение звука без потерь. Во время проигрывания на экране появится метка о том, что используется максимальное качество.
Постепенное развертывание функции продлится до октября. Уже сейчас доступ к Lossless начали получать пользователи в Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции, США и Великобритании.
Таким образом, Spotify наконец догнал конкурентов вроде Tidal, Qobuz и Apple Music, которые давно предлагают Lossless, и сделал это без дополнительной платы — что может стать весомым аргументом для сохранения и расширения базы Premium-подписчиков.
Сравнение Spotify Lossless с Tidal и Apple Music
Spotify Lossless
-
Формат: FLAC 24 бит / 44,1 кГц (CD-качество).
-
Битрейт: около 1,4 Мбит/с (в 5–10 раз выше, чем у обычного Spotify Premium с OGG ~320 кбит/с).
-
Устройства: смартфоны, ПК, Spotify Connect (поддержка Sonos и Amazon появится позже).
-
Ограничения:
-
нет Hi-Res выше 44,1 кГц;
-
Bluetooth не передаёт Lossless (только по проводу или Wi-Fi).
-
-
Цена: включено в Premium (без доплаты).
Tidal HiFi / HiFi Plus
-
Форматы:
-
HiFi: FLAC 16 бит / 44,1 кГц (CD-качество).
-
HiFi Plus: FLAC до 24 бит / 192 кГц + MQA (проприетарный формат, сжатый Hi-Res).
-
-
Битрейт:
-
HiFi — до ~1,4 Мбит/с.
-
HiFi Plus — до ~9 Мбит/с (Hi-Res FLAC).
-
-
Особенности:
-
Много треков в Dolby Atmos и Sony 360 Reality Audio.
-
Сильный упор на Hi-Res.
-
-
Цена: дороже стандартных подписок (HiFi Plus — самая полная версия)
Apple Music Lossless
-
Форматы:
-
Lossless: ALAC 16 бит / 44,1 кГц.
-
Hi-Res Lossless: ALAC до 24 бит / 192 кГц.
-
-
Битрейт: от ~1,4 до ~9 Мбит/с.
-
Особенности:
-
Поддержка Dolby Atmos (Spatial Audio).
-
Работает на всех устройствах Apple.
-
Hi-Res требует внешнего ЦАП (через провод).
-
-
Цена: включено в стандартную подписку (без доплаты).
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Расскажем об опыте эксплуатации вертикальной мышки Logitech MX Vertical. Долго ли привыкать, что в ней нестандартного и насколько не эргономичны обычные мыши?
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Spotify добавит Lossless в Premium-подписку в 50 странах Spotify аудио
Spotify объявил о запуске этой функции в 50 регионах для пользователей тарифа Premium — и самое главное, без дополнительной платы.
Anker Soundcore Nebula X1 Pro — 4K-проектор со встроенной колонкой IFA проектор
Anker анонсировала свой новый флагманский продукт — Soundcore Nebula X1 Pro, который объединяет в себе лазерный проектор высокого класса и полноценную аудиосистему
Spotify добавит Lossless в Premium-подписку в 50 странах
Anker Soundcore Nebula X1 Pro — 4K-проектор со встроенной колонкой
Apple AirPods Pro 3 получили функцию перевода в реальном времени
Почему каждый год новые iPhone становятся дороже?
Хранение переписки и медиафайлов в Signal станет платным
Наушники Bose QuietComfort Ultra 2 получили обновленную систему шумоподавления и цену $449
Mercedes-Benz GLC получил полностью электрическую версию
Представлены три версии новых умных часов Apple Watch
Anker Soundcore Work — голосовой рекордер с ИИ для транскрибования и резюмирования интервью
Apple iPhone Air — самый тонкий и крепкий смартфон компании?