Spotify додасть Lossless до Premium-підписки в 50 країнах

Багаторічні чутки про впровадження Lossless-аудіо в Spotify, які вже встигли стати мемом, нарешті підтвердились. Стрімінговий сервіс оголосив про запуск цієї функції в 50 регіонах для користувачів тарифу Premium — і найголовніше без додаткової плати.

Технічні особливості

Згідно з офіційним повідомленням компанії, передплатники Premium отримають повідомлення в додатку, як тільки нова опція стане доступною в їхньому регіоні. Стиснення без втрат реалізовано у форматі FLAC 24 біт/44,1 кГц.

Lossless підтримується на смартфонах та планшетах, ПК, а також на багатьох пристроях із підтримкою Spotify Connect. Серед них – техніка Sony, Bose, Samsung, Sennheiser, Denon, Marantz, Bluesound і Yamaha. Підтримка пристроїв Sonos та Amazon з’явиться наступного місяця.

Компанія рекомендує відтворювати Lossless переважно через Wi-Fi, використовуючи дротові навушники або акустичні системи. Причина проста: Bluetooth поки не забезпечує достатньої пропускної здатності для передачі стисненого аудіопотоку, тому сигнал додатково стискається.

Ще одне обмеження пов’язане з розміром файлів FLAC — вони значно більші, ніж у стандартного формату, що може призвести до більш тривалого завантаження та збільшеного часу кешування на пристроях.

Як увімкнути Lossless у Spotify

Увімкнення нової функції відбувається через звичайні параметри якості: Профіль → Установки та конфіденційність → Якість медіа.

Там можна вибрати Lossless окремо для кожного режиму Wi-Fi, мобільна мережа і так далі. При цьому вмикати його доведеться на кожному пристрої, де потрібне відтворення звуку без втрат. Під час відтворення на екрані з’явиться позначка про те, що використовується максимальна якість.

Поступове розгортання функції триватиме до жовтня. Вже зараз доступ до Lossless почали отримувати користувачі в Австралії, Австрії, Чехії, Данії, Німеччині, Японії, Новій Зеландії, Нідерландах, Португалії, Швеції, США та Великій Британії.

Таким чином, Spotify нарешті наздогнав конкурентів на кшталт Tidal, Qobuz і Apple Music, які давно пропонують Lossless, і зробив це без додаткової плати, що може стати вагомим аргументом для збереження та розширення бази Premium-передплатників.

Порівняння Spotify Lossless з Tidal та Apple Music

Spotify Lossless

Формат: FLAC 24 біт / 44,1 кГц (CD-якість).

Бітрейт: близько 1,4 Мбіт/с (у 5–10 разів вище, ніж у звичайного Spotify Premium з OGG ~320 кбіт/с).

Пристрої: смартфони, ПК, Spotify Connect (підтримка Sonos та Amazon з’явиться пізніше).

Обмеження: немає Hi-Res вище 44,1 кГц; Bluetooth не передає Lossless (тільки по дроту або Wi-Fi).

Ціна: включено до Premium (без доплати).

Tidal HiFi / HiFi Plus

Формати: HiFi: FLAC 16 біт / 44,1 кГц (CD-якість). HiFi Plus: FLAC до 24 біт / 192 кГц + MQA (пропрієтарний формат, стислий Hi-Res).

Бітрейт: HiFi — до ~1,4 Мбіт/с. HiFi Plus — до ~9 Мбіт/с (Hi-Res FLAC).

Особливості: Багато треків у Dolby Atmos та Sony 360 Reality Audio</strong. Сильний наголос на Hi-Res.

Ціна: дорожча за стандартні підписки (HiFi Plus — найповніша версія)

Apple Music Lossless

Формати: Lossless: ALAC 16 біт / 44,1 кГц. Hi-Res Lossless: ALAC до 24 біт / 192 кГц.

Бітрейт: від ~1,4 до ~9 Мбіт/с.

Особливості: Підтримка Dolby Atmos (Spatial Audio). Працює на всіх пристроях Apple. Hi-Res вимагає зовнішнього ЦАП (через дріт).

Ціна: включено до стандартної передплати (без доплати).