Spotify будет автоматически сохранять офлайн плейлист с музыкой

Spotify запускает новую функцию под названием Offline Backup для пользователей с подпиской Premium, которая автоматически сохраняет треки для прослушивания офлайн. Эта функция поможет не оставаться без музыки в ситуациях, когда неожиданно исчезает интернет.

Spotify Offline Backup анализирует очередь ваших следующих песен и недавно прослушанные треки, создавая уникальный плейлист для каждого пользователя. Этот плейлист будет дополнен песнями, уже закешированными на устройстве из-за частого прослушивания, а также он сможет расширяться по мере того, как вы слушаете больше музыки. Плейлист можно будет сортировать по артистам, настроениям или жанрам.

Новая функция станет доступна для пользователей на iOS и Android уже на этой неделе, а также будет поддерживаться Android Auto и Apple CarPlay. Чтобы функция работала корректно, необходимо включить опцию «Доступ в режиме офлайн» в настройках экономии трафика. Относительно ее доступности в Украине пока нет подтвержденной информации.

Spotify запустил пилотную программу, предлагающую новый тип премиум-членства для детей до 13 лет, интегрируя их в основное приложение Spotify, но с дополнительными функциями родительского контроля. В отличие от ранее существовавшего отдельного приложения Spotify Kids, новая опция позволяет родителям контролировать учетные записи своих детей, регулируя доступ к определенным песням, исполнителям и управляя воспроизведением контента с откровенными текстами.

Основная цель этой инициативы — расширить функциональность приложения для детей в основной версии, сохраняя при этом безопасность и контроль со стороны родителей. В Spotify также надеются, что это решение облегчит ситуацию для родителей, чьи рекомендации в приложении отражают музыкальные предпочтения их детей, и внесет больше ясности в ежегодные отчеты, такие как Spotify Wrapped.

Программа в настоящее время тестируется в рамках подписки Premium Family в Дании, Новой Зеландии и Швеции. При успешной реализации программа может быть расширена на другие регионы. Тренд отражает что существует тенденция среди технологических компаний по усилению родительского контроля, чтобы создать для детей безопасные условия для использования цифровых технологий.