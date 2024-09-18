Spotify добавит родительский контроль для пользователей-детей основного приложения18.09.24
Spotify запустил пилотную программу, предлагающую новый тип премиум-членства для детей до 13 лет, интегрируя их в основное приложение Spotify, но с дополнительными функциями родительского контроля. В отличие от ранее существовавшего отдельного приложения Spotify Kids, новая опция позволяет родителям контролировать учетные записи своих детей, регулируя доступ к определенным песням, исполнителям и управляя воспроизведением контента с откровенными текстами.
Основная цель этой инициативы — расширить функциональность приложения для детей в основной версии, сохраняя при этом безопасность и контроль со стороны родителей. В Spotify также надеются, что это решение облегчит ситуацию для родителей, чьи рекомендации в приложении отражают музыкальные предпочтения их детей, и внесет больше ясности в ежегодные отчеты, такие как Spotify Wrapped.
Программа в настоящее время тестируется в рамках подписки Premium Family в Дании, Новой Зеландии и Швеции. При успешной реализации программа может быть расширена на другие регионы. Тренд отражает что существует тенденция среди технологических компаний по усилению родительского контроля, чтобы создать для детей безопасные условия для использования цифровых технологий.
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Spotify добавит родительский контроль для пользователей-детей основного приложенияSpotify обновление приложения
Spotify запустил пилотную программу, предлагающую новый тип премиум-членства для детей до 13 лет, интегрируя их в основное приложение Spotify, но с дополнительными функциями родительского контроля
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