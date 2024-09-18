Spotify додасть батьківський контроль для користувачів-дітей основної програми18.09.24
Spotify запустив пілотну програму, що пропонує новий тип преміум-членства для дітей віком до 13 років, інтегруючи їх у основний додаток Spotify, але з додатковими функціями батьківського контролю. На відміну від попереднього програмного забезпечення Spotify Kids, нова опція дозволяє батькам контролювати облікові записи своїх дітей, регулюючи доступ до певних пісень, виконавців та керуючи відтворенням контенту з відвертими текстами.
Основна мета цієї ініціативи – розширити функціональність програми для дітей в основній версії, зберігаючи при цьому безпеку та контроль з боку батьків. У Spotify також сподіваються, що це рішення полегшить ситуацію для батьків, чиї рекомендації у додатку відображають музичні уподобання їхніх дітей, і внесе більше ясності у щорічні звіти, такі як Spotify Wrapped.
Програма зараз тестується в рамках передплати Premium Family у Данії, Новій Зеландії та Швеції. За успішної реалізації програма може бути розширена на інші регіони. Тренд відображає, що існує тенденція серед технологічних компаній щодо посилення батьківського контролю, щоб створити для дітей безпечні умови для використання цифрових технологій.
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