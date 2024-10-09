Spotify автоматично зберігатиме офлайн плейлист з музикою

Spotify запускає нову функцію під назвою Offline Backup для користувачів з підпискою Premium, яка автоматично зберігає треки для прослуховування офлайн. Ця функція допоможе не залишатися без музики в ситуаціях, коли зненацька зникає інтернет.

Spotify Offline Backup аналізує чергу ваших наступних пісень та нещодавно прослухані треки, створюючи унікальний плейлист для кожного користувача. Цей плейлист буде доповнений піснями, які вже закешовані на пристрої через часто прослуховування, а також він зможе розширюватися в міру того, як ви слухаєте більше музики. Плейлист можна буде сортувати за артистами, настроями чи жанрами.

Нова функція стане доступна для користувачів на iOS та Android вже цього тижня, а також підтримуватиметься Android Auto та Apple CarPlay. Щоб функція працювала коректно, необхідно увімкнути опцію “Доступ у режимі офлайн” у налаштуваннях економії трафіку. Щодо її доступності в Україні поки що немає підтвердженої інформації.

Spotify запустив пілотну програму, що пропонує новий тип преміум-членства для дітей віком до 13 років, інтегруючи їх в основну програму Spotify, але з додатковими функціями батьківського контролю.На відміну від попереднього програмного забезпечення Spotify Kids, нова опція дозволяє батькам контролювати облікові записи своїх дітей, регулюючи доступ до певних пісень, виконавців та керуючи відтворенням контенту з відвертими текстами.

Основна мета цієї ініціативи – розширити функціональність програми для дітей в основній версії, зберігаючи при цьому безпеку та контроль з боку батьків. У Spotify також сподіваються, що це рішення полегшить ситуацію для батьків, чиї рекомендації у додатку відображають музичні уподобання їхніх дітей, і внесе більше ясності у щорічні звіти, такі як Spotify Wrapped.

Програма зараз тестується в рамках передплати Premium Family у Данії, Новій Зеландії та Швеції. За успішної реалізації програма може бути розширена на інші регіони. Тренд відображає, що існує тенденція серед технологічних компаній щодо посилення батьківського контролю, щоб створити для дітей безпечні умови для використання цифрових технологій.