Sony выпустила коллекцию панелей для PlayStation 5 и геймпада DualSense в новом цвете

Компания Sony представила новые панели для контроллера DualSense и консолей PlayStation 5. Основной особенностью коллекции Chroma является способность панелей и геймпада менять цвет в зависимости от угла обзора, создавая переливчатый эффект.

В коллекции представлено три вариации: Chroma Pearl, Chroma Indigo и Chroma Teal. Все они будут доступны как для панелей PlayStation 5, так и для геймпадов DualSense. Предварительные заказы на Chroma Collection начнутся 3 октября 2024 года. Продажи Chroma Pearl и Chroma Indigo стартуют 7 ноября 2024 года, а аксессуары Chroma Teal появятся в продаже 23 января 2025 года.

Кроме того Sony анонсировала выпуск специальной ретро-коллекции PlayStation 5, приуроченной к 30-летию бренда, которая уже привлекла внимание поклонников своим классическим дизайном и ограниченным тиражом. В этой коллекции компания решила воссоздать стиль оригинальной PlayStation — консоль и аксессуары выполнены в культовом сером цвете первой модели, а также украшены фирменным разноцветным логотипом, вызывающим ностальгию у тех, кто с ней вырос.

Одной из центральных частей юбилейной серии стала PlayStation 5 Pro, которая поставляется с набором аксессуаров. В комплект входят сама консоль, два контроллера, зарядная станция, подставка для консоли, декоративная наклейка и крышка для версии с дисководом. Все элементы набора выдержаны в классическом ретро-дизайне, что делает коллекцию особенно ценной для фанатов.

Предзаказы на продукты из юбилейной серии начнутся 26 сентября, однако цены на эти эксклюзивные предметы Sony пока не раскрыла. Важно, что тираж будет строго ограничен — на рынок выпустят всего 12 300 экземпляров консоли PlayStation 5 Pro из этой коллекции.

Этот анонс последовал вскоре после представления обновленной версии PlayStation 5 Pro, что вызвало бурное обсуждение в игровом сообществе.