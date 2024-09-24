Sony выпустит PlayStation 5 Pro в ретро-стиле к 30-летию бренда консолей

Sony анонсировала выпуск специальной ретро-коллекции PlayStation 5, приуроченной к 30-летию бренда, которая уже привлекла внимание поклонников своим классическим дизайном и ограниченным тиражом. В этой коллекции компания решила воссоздать стиль оригинальной PlayStation — консоль и аксессуары выполнены в культовом сером цвете первой модели, а также украшены фирменным разноцветным логотипом, вызывающим ностальгию у тех, кто с ней вырос.

Одной из центральных частей юбилейной серии стала PlayStation 5 Pro, которая поставляется с набором аксессуаров. В комплект входят сама консоль, два контроллера, зарядная станция, подставка для консоли, декоративная наклейка и крышка для версии с дисководом. Все элементы набора выдержаны в классическом ретро-дизайне, что делает коллекцию особенно ценной для фанатов.

Предзаказы на продукты из юбилейной серии начнутся 26 сентября, однако цены на эти эксклюзивные предметы Sony пока не раскрыла. Важно, что тираж будет строго ограничен — на рынок выпустят всего 12 300 экземпляров консоли PlayStation 5 Pro из этой коллекции.

Этот анонс последовал вскоре после представления обновленной версии PlayStation 5 Pro, что вызвало бурное обсуждение в игровом сообществе.