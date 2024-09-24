Sony випустить PlayStation 5 Pro у ретро-стилі до 30-річчя бренду консолей

Sony анонсувала випуск спеціальної ретро-колекції PlayStation 5, присвяченої 30-річчю бренду, яка вже привернула увагу шанувальників своїм класичним дизайном та обмеженим тиражем. У цій колекції компанія вирішила відтворити стиль оригінальної PlayStation — консоль і аксесуари виконані в сірому кольорі першої моделі, а також прикрашені фірмовим різнокольоровим логотипом, що викликає ностальгію у тих, хто з нею виріс.

Однією з центральних частин ювілейної серії стала PlayStation 5 Pro, яка постачається із набором аксесуарів. У комплект входять сама консоль, два контролери, зарядна станція, підставка для консолі, декоративна наклейка та кришка для версії з дисководом. Усі елементи набору витримані у класичному ретро-дизайні, що робить колекцію особливо цінною для фанатів.

Замовлення на продукти з ювілейної серії розпочнуться 26 вересня, проте ціни на ці ексклюзивні предмети Sony поки що не розкрила. Важливо, що тираж буде строго обмежений – на ринок випустять лише 12 300 екземплярів консолі PlayStation 5 Pro з цієї колекції.

Цей анонс був невдовзі після представлення оновленої версії PlayStation 5 Pro, що викликало бурхливе обговорення в ігровій спільноті.