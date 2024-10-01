Sony випустила колекцію панелей для PlayStation 5 та геймпада DualSense у новому кольорі

Компанія Sony представила нові панелі для контролера DualSense та консолей PlayStation 5. Основною особливістю колекції Chroma є здатність панелей та геймпада змінювати колір залежно від кута огляду, створюючи переливчастий ефект.

У колекції представлено три варіації: Chroma Pearl, Chroma Indigo та Chroma Teal. Всі вони будуть доступні як панелей PlayStation 5, так і геймпадів DualSense. Попередні замовлення на Chroma Collection розпочнуться 3 жовтня 2024 року. Продаж Chroma Pearl і Chroma Indigo стартує 7 листопада 2024 року, а аксесуари Chroma Teal з’являться у продажу 23 січня 2025 року.

Крім того Sony анонсувала випуск спеціальної ретро-колекції PlayStation 5, присвяченої 30-річчю бренду, яка вже привернула увагу шанувальників своїм класичним дизайном та обмеженим тиражем. У цій колекції компанія вирішила відтворити стиль оригінальної PlayStation — консоль і аксесуари виконані в сірому кольорі першої моделі, а також прикрашені фірмовим різнокольоровим логотипом, що викликає ностальгію у тих, хто з нею виріс.

Однією з центральних частин ювілейної серії стала PlayStation 5 Pro, яка постачається із набором аксесуарів. У комплект входять сама консоль, два контролери, зарядна станція, підставка для консолі, декоративна наклейка та кришка для версії з дисководом. Усі елементи набору витримані у класичному ретро-дизайні, що робить колекцію особливо цінною для фанатів.

Замовлення на продукти з ювілейної серії розпочнуться 26 вересня, проте ціни на ці ексклюзивні предмети Sony поки що не розкрила. Важливо, що тираж буде строго обмежений – на ринок випустять лише 12 300 екземплярів консолі PlayStation 5 Pro з цієї колекції.

Цей анонс був невдовзі після представлення оновленої версії PlayStation 5 Pro, що викликало бурхливе обговорення в ігровій спільноті.