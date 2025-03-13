События в Google Calendar можно будет добавлять прямо из писем в Gmail

Google анонсировала новую функцию для Gmail, которая позволит добавлять события в Google Calendar прямо из письма. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом Gemini, сервис автоматически определит, когда в письме содержится информация о встрече или событии, и отобразит кнопку «Добавить в календарь».

После нажатия для пользователя откроется боковая панель Gmail, где можно будет подтвердить добавление события. При этом функция не будет автоматически приглашать других участников.

Кнопка не появится в письмах, где уже есть добавленная в календарь информация, например, бронирования ресторанов или билеты на мероприятия.

Сейчас Google постепенно внедряет новую возможность для пользователей Gmail с подписками Business, Enterprise, Gemini Education, Education Premium и Google One AI Premium. Ожидается, что функция станет доступна всем указанным категориям к середине апреля.