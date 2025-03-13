События в Google Calendar можно будет добавлять прямо из писем в Gmail13.03.25
Google анонсировала новую функцию для Gmail, которая позволит добавлять события в Google Calendar прямо из письма. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом Gemini, сервис автоматически определит, когда в письме содержится информация о встрече или событии, и отобразит кнопку «Добавить в календарь».
После нажатия для пользователя откроется боковая панель Gmail, где можно будет подтвердить добавление события. При этом функция не будет автоматически приглашать других участников.
Кнопка не появится в письмах, где уже есть добавленная в календарь информация, например, бронирования ресторанов или билеты на мероприятия.
Сейчас Google постепенно внедряет новую возможность для пользователей Gmail с подписками Business, Enterprise, Gemini Education, Education Premium и Google One AI Premium. Ожидается, что функция станет доступна всем указанным категориям к середине апреля.
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События в Google Calendar можно будет добавлять прямо из писем в Gmail Google
Благодаря интеграции с искусственным интеллектом Gemini, сервис автоматически определит, когда в письме содержится информация о встрече или событии, и отобразит кнопку «Добавить в календарь».
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