Події Google Calendar можна буде додавати прямо з листів до Gmail

Google анонсувала нову функцію для Gmail, яка дозволить додавати події до Google Calendar прямо з листа. Завдяки інтеграції зі штучним інтелектом Gemini, сервіс автоматично визначить, коли в листі міститься інформація про зустріч або подію, та відобразить кнопку «Додати до календаря».

Після натискання користувача відкриється бічна панель Gmail, де можна буде підтвердити додавання події. При цьому функція автоматично не запрошуватиме інших учасників.

Кнопка не з’явиться у листах, де вже є додана в календар інформація, наприклад, бронювання ресторанів чи квитки на заходи.

Зараз Google поступово впроваджує нову можливість для користувачів Gmail із підписками Business, Enterprise, Gemini Education, Education Premium та Google One AI Premium. Очікується, що функція стане доступна всім зазначеним категоріям до середини квітня.