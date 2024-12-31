Смартфоны OnePlus Ace 5 и 5 Pro оснащены Snapdragon 8 Elite, экран 120 Гц и батарею 6415 мАч

OnePlus представила смартфоны Ace 5 и Ace 5 Pro как преемников моделей Ace 3 и Ace 3 Pro. OnePlus Ace 5 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, 12–16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ. Он работает на Android 15 с оболочкой ColorOS и оборудован системой охлаждения с двойным испарительным каналом для высокопроизводительных игр.

Смартфон получил 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2780 × 1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Экран защищён стеклом Crystal Shield Glass и поддерживает Dolby Vision и HDR10+.

Камеры включают основную на 50 МП с OIS (Sony IMX906), ультраширокоугольную на 8 МП (Sony IMX355, 120°) и макро на 2 МП. Добавлены AI-функции, например, удаление объектов с фото.

Аккумулятор ёмкостью 6100 мАч поддерживает зарядку 100 Вт и обход батареи для игр. Ace 5 Pro предлагает стереодинамики, NFC, ИК-порт, защиту IP65, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и игровой Wi-Fi G1.

Он доступен в фиолетовом, чёрном и белом цветах (керамическая версия). Цены начинаются от $465 за 12 ГБ/256 ГБ и доходят до $645 за 16 ГБ/1 ТБ. Керамическое покрытие добавляет $14 к цене.

OnePlus Ace 5 отличается процессором Snapdragon 8 Gen 3, менее мощной системой охлаждения и отсутствием игрового Wi-Fi. Он оснащён аккумулятором на 6415 мАч с зарядкой 80 Вт.

Доступен в титановом, светло-зелёном и чёрном цветах, с керамической версией в зелёном. Стоимость начинается от $315 за 12 ГБ/256 ГБ и достигает $410 за 16 ГБ/1 ТБ. Керамическое издание также дороже на $14.