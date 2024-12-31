Смартфони OnePlus Ace 5 та 5 Pro оснащені Snapdragon 8 Elite, екран 120 Гц та батарею 6415 мАг31.12.24
OnePlus представила смартфони Ace 5 та Ace 5 Pro як наступників моделей Ace 3 та Ace 3 Pro. OnePlus Ace 5 Pro оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, 12-16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховищем UFS 4.0 до 1 ТБ. Він працює на Android 15 з оболонкою ColorOS та обладнаний системою охолодження з подвійним випарним каналом для високопродуктивних ігор.
Смартфон отримав 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2780×1264 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Екран захищений склом Crystal Shield Glass та підтримує Dolby Vision та HDR10+.
Камери включають основну на 50 МП з OIS (Sony IMX906), ультраширококутну на 8 МП (Sony IMX355, 120 °) та макро на 2 МП. Додані функції AI, наприклад, видалення об’єктів з фото.
Акумулятор ємністю 6100 мАг підтримує зарядку 100 Вт та обхід батареї для ігор. Ace 5 Pro пропонує стереодинаміки, NFC, ІЧ-порт, захист IP65, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 та ігровий Wi-Fi G1.
Він доступний у фіолетовому, чорному та білому кольорах (керамічна версія). Ціни починаються від $465 за 12 ГБ/256 ГБ і сягають $645 за 16 ГБ/1 ТБ. Керамічне покриття додає $14 до ціни.
OnePlus Ace 5 відрізняється процесором Snapdragon 8 Gen 3, менш потужною системою охолодження та відсутністю ігрового Wi-Fi. Він оснащений акумулятором на 6415 мАг із зарядкою 80 Вт.
Доступний у титановому, світло-зеленому та чорному кольорах, з керамічною версією у зеленому. Вартість починається від $315 за 12 ГБ/256 ГБ і сягає $410 за 16 ГБ/1 ТБ. Керамічне видання також дорожче за $14.
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