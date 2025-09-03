Смартфон Vivo Y500 оснастили аккумулятором рекордной емкости — 8200 мАч

Vivo представила новый смартфон Y500, главной особенностью которого стал аккумулятор рекордной для бренда ёмкости — 8200 мАч. По заявлению производителя, батарея обеспечивает до 22 часов работы при температуре +40°C, до 16,7 часа воспроизведения видео при -20°C и рассчитана на срок службы до 6 лет. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт, при этом толщина корпуса устройства составляет 8,23 мм.

Смартфон Vivo Y500 оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ. Камерный блок включает основную камеру на 50 МП и фронтальную на 8 МП.

Модель работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15 и поддерживает NFC. Устройство прошло сертификацию по стандарту MIL-STD и SGS Gold Label: оно выдерживает до 62 000 микропадений и падение с высоты 1,7 метра, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP69+.

Vivo Y500 выпускается в трёх цветах — Glacier Blue, Dragon Crystal Purple и Basalt Black. В Китае новинка поступила в продажу по следующим ценам: версия 8+128 ГБ — $165, 8+256 ГБ — $190, 12+256 ГБ — $215, 12+512 ГБ — $240.