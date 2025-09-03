Смартфон Vivo Y500 оснастили акумулятором рекордної ємності – 8200 мАг

Vivo представила новий смартфон Y500, головною особливістю якого став рекордний акумулятор для бренду ємності — 8200 мАч. За заявою виробника, батарея забезпечує до 22 години роботи при температурі +40°C, до 16,7 години відтворення відео при -20°C і розрахована на термін служби до 6 років. Підтримується швидке заряджання потужністю 90 Вт, при цьому товщина корпусу пристрою становить 8,23 мм.

Смартфон Vivo Y500 оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 5000 ніт. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 7300 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 512 ГБ. Камерний блок включає основну камеру на 50 МП та фронтальну на 8 МП.

Модель працює під керуванням OriginOS 5 на базі Android 15 та підтримує NFC. Пристрій пройшов сертифікацію за стандартом MIL-STD та SGS Gold Label: він витримує до 62 000 мікропадінь та падіння з висоти 1,7 метра, а також має захист від води та пилу за стандартом IP69+.

Vivo Y500 випускається у трьох кольорах – Glacier Blue, Dragon Crystal Purple та Basalt Black. У Китаї новинка надійшла в продаж за такими цінами: версія 8+128 ГБ – $165, 8+256 ГБ – $190, 12+256 ГБ – $215, 12+512 ГБ – $240.