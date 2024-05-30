Смартфон Samsung Galaxy F55 5G с AMOLED-дисплеем 120 Гц и Snapdragon 7 Gen 1 стоит $32530.05.24
Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy F55 5G, доступный в черном и оранжевом цветах. Оба варианта оснащены задней крышкой из искусственной кожи. Смартфон оборудован 6.7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Galaxy F55 5G работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
Устройство включает тройную основную камеру с модулями 50, 8 и 5 Мпикс, а также фронтальную камеру на 50 Мпикс. Среди других характеристик – модуль NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфон доступен с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.
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Смартфон Samsung Galaxy F55 5G с AMOLED-дисплеем 120 Гц и Snapdragon 7 Gen 1 стоит $325Qualcomm Samsung смартфон
Смартфон Samsung Galaxy F55 5G доступен с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.
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