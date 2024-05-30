Смартфон Samsung Galaxy F55 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц і Snapdragon 7 Gen 1 коштує $325.30.05.24
Компанія Samsung анонсувала новий смартфон Galaxy F55 5G, доступний у чорному та оранжевому кольорах. Обидва варіанти оснащені задньою кришкою зі штучної шкіри. Смартфон обладнаний 6.7-дюймовим Super AMOLED-екраном з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Galaxy F55 5G працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 та оснащений батареєю ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.
Пристрій включає основну потрійну камеру з модулями 50, 8 і 5 Мпікс, а також фронтальну камеру на 50 Мпікс. Серед інших характеристик – модуль NFC, підекранний сканер відбитків пальців та захист від води та пилу за стандартом IP67. Смартфон доступний з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою картки microSD.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Смартфон Samsung Galaxy F55 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц і Snapdragon 7 Gen 1 коштує $325.Qualcomm Samsung смартфон
Смартфон Samsung Galaxy F55 5G доступний з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою картки microSD.
Лінійка Acer Chromebook Plus включає моделі для ігор та роботи, а також з ШІ звісноAcer Chrome ігри ноутбук
Acer представила ноутбуки Chromebook Plus із вбудованими інструментами Google на базі штучного інтелекту, що забезпечують ефективність як для роботи, так і для ігор.