Смартфон Samsung Galaxy F55 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц і Snapdragon 7 Gen 1 коштує $325.

Компанія Samsung анонсувала новий смартфон Galaxy F55 5G, доступний у чорному та оранжевому кольорах. Обидва варіанти оснащені задньою кришкою зі штучної шкіри. Смартфон обладнаний 6.7-дюймовим Super AMOLED-екраном з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Galaxy F55 5G працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 та оснащений батареєю ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.

Пристрій включає основну потрійну камеру з модулями 50, 8 і 5 Мпікс, а також фронтальну камеру на 50 Мпікс. Серед інших характеристик – модуль NFC, підекранний сканер відбитків пальців та захист від води та пилу за стандартом IP67. Смартфон доступний з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою картки microSD.