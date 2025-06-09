Смартфон OnePlus 13s на Snapdragon 8 Elite оснащен камерами Sony

Компания OnePlus открыла предзаказы на новый компактный флагман OnePlus 13s — международную версию смартфона OnePlus 13T, ранее дебютировавшего на китайском рынке.

Основные характеристики OnePlus 13s

По своим параметрам OnePlus 13s практически повторяет оригинальный 13T, однако с одним заметным отличием — уменьшенной ёмкостью аккумулятора: 5850 мАч против 6200 мАч у китайской модели.

Смартфон оснащён новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 6,32-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 2640×1216 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Основная камера построена на сенсоре Sony LYT-700, а телевик с двукратным зумом использует модуль Samsung JN5.

На данный момент OnePlus 13s доступен для предзаказа на индийских онлайн-площадках, включая Amazon. Рекомендованная цена составляет около $640 в пересчёте с рупий. В качестве бонуса первые покупатели получат в подарок наушники OnePlus Nord Buds 3.

Смартфон представлен в трёх цветах:

Green Silk — эксклюзив для индийского рынка,

— эксклюзив для индийского рынка, Black Velvet ,

, Pink Satin.

Варианты Green и Pink отличаются применением нового покрытия Velvet Glass, призванного улучшить тактильные ощущения при использовании устройства.

OnePlus официально представила OnePlus 13T — компактный флагман с акцентом на автономность. Новинка получила батарею емкостью 6260 мА·ч, что больше, чем у большинства современных флагманов, включая даже OnePlus 13 и Galaxy S25 Ultra. Такой прирост достигнут за счёт применения кремний-углеродной технологии, которая позволяет увеличить плотность энергии без роста габаритов устройства.

Несмотря на ёмкий аккумулятор, смартфон остаётся относительно лёгким — 185 г — и компактным: 6,32-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей немного больше, чем у базовых моделей Apple и Samsung, но на полдюйма меньше, чем у стандартного OnePlus 13. Экран поддерживает разрешение 2640×1216 пикселей, частоту обновления 1–120 Гц, Dolby Vision и HDR.

Аппаратная платформа включает флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти. Камерный блок представлен двумя 50-мегапиксельными модулями: основным с OIS и телефото с 2-кратным зумом, а фронтальная камера — 16 Мп. Отличительной чертой OnePlus 13T стала новая настраиваемая кнопка Shortcut Key, заменившая привычный ползунок звуковых режимов. Она может запускать приложения, делать скриншоты или активировать ИИ-функции.