Смартфон OnePlus 13s на Snapdragon 8 Elite оснащений камерами Sony09.06.25
Компанія OnePlus відкрила попереднє замовлення на новий компактний флагман OnePlus 13s — міжнародну версію смартфона OnePlus 13T, який раніше дебютував на китайському ринку.
Основні характеристики OnePlus 13s
За своїми параметрами OnePlus 13s практично повторює оригінальний 13T, проте з однією помітною відмінністю – зменшеною ємністю акумулятора: 5850 мАг проти 6200 мАг у китайської моделі.
Смартфон оснащений найновішим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite та 6,32-дюймовим LTPO-дисплеєм з роздільною здатністю 2640×1216 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Основна камера побудована на сенсорі Sony LYT-700, а телевізор з двократним зумом використовує модуль Samsung JN5.
На даний момент OnePlus 13s доступний для замовлення на індійських онлайн-майданчиках, включаючи Amazon. Рекомендована ціна становить близько $640 у перерахунку з рупій. Як бонус перші покупці отримають у подарунок навушники OnePlus Nord Buds 3.
Смартфон представлений у трьох кольорах:
- Green Silk — ексклюзив для індійського ринку,
- Black Velvet,
- Pink Satin.
Варіанти Green та Pink відрізняються застосуванням нового покриття Velvet Glass, покликаного покращити тактильні відчуття під час використання пристрою.
OnePlus офіційно представила OnePlus 13T – компактний флагман з акцентом на автономність. Новинка отримала батарею ємністю 6260 мА·год, що більше, ніж у більшості сучасних флагманів, включаючи навіть OnePlus 13 та Galaxy S25 Ultra. Такий приріст досягнуто рахунок застосування кремній-вуглецевої технології, яка дозволяє збільшити щільність енергії без зростання габаритів пристрою.
Незважаючи на ємний акумулятор, смартфон залишається відносно легким – 185 г – і компактним: 6,32-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей трохи більше, ніж у базових моделей Apple і Samsung, але на півдюйма менше, ніж у стандартного OnePlus 13. Екран підтримує роздільну здатність 2640×1216 пікселів, частоту оновлення 1–120 Гц, Dolby Vision та HDR.
Апаратна платформа включає флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗП та до 1 ТБ вбудованої пам’яті. Камерний блок представлений двома 50-мегапіксельними модулями: основним з OIS та телефото з 2-кратним зумом, а фронтальна камера – 16 Мп. Відмінною рисою OnePlus 13T стала нова кнопка Shortcut Key, що настроюється, замінила звичний повзунок звукових режимів. Вона може запускати програми, робити скріншоти або активувати ІІ-функції.
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Смартфон OnePlus 13s на Snapdragon 8 Elite оснащений камерами Sony OnePlus Qualcomm Sony смартфон
Компанія OnePlus відкрила попереднє замовлення на новий компактний флагман OnePlus 13s — міжнародну версію смартфона OnePlus 13T, який раніше дебютував на китайському ринку.
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