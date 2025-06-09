Смартфон OnePlus 13s на Snapdragon 8 Elite оснащений камерами Sony

Компанія OnePlus відкрила попереднє замовлення на новий компактний флагман OnePlus 13s — міжнародну версію смартфона OnePlus 13T, який раніше дебютував на китайському ринку.

Основні характеристики OnePlus 13s

За своїми параметрами OnePlus 13s практично повторює оригінальний 13T, проте з однією помітною відмінністю – зменшеною ємністю акумулятора: 5850 мАг проти 6200 мАг у китайської моделі.

Смартфон оснащений найновішим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite та 6,32-дюймовим LTPO-дисплеєм з роздільною здатністю 2640×1216 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Основна камера побудована на сенсорі Sony LYT-700, а телевізор з двократним зумом використовує модуль Samsung JN5.

На даний момент OnePlus 13s доступний для замовлення на індійських онлайн-майданчиках, включаючи Amazon. Рекомендована ціна становить близько $640 у перерахунку з рупій. Як бонус перші покупці отримають у подарунок навушники OnePlus Nord Buds 3.

Смартфон представлений у трьох кольорах:

Green Silk — ексклюзив для індійського ринку,

— ексклюзив для індійського ринку, Black Velvet ,

, Pink Satin.

Варіанти Green та Pink відрізняються застосуванням нового покриття Velvet Glass, покликаного покращити тактильні відчуття під час використання пристрою.

OnePlus офіційно представила OnePlus 13T – компактний флагман з акцентом на автономність. Новинка отримала батарею ємністю 6260 мА·год, що більше, ніж у більшості сучасних флагманів, включаючи навіть OnePlus 13 та Galaxy S25 Ultra. Такий приріст досягнуто рахунок застосування кремній-вуглецевої технології, яка дозволяє збільшити щільність енергії без зростання габаритів пристрою.

Незважаючи на ємний акумулятор, смартфон залишається відносно легким – 185 г – і компактним: 6,32-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей трохи більше, ніж у базових моделей Apple і Samsung, але на півдюйма менше, ніж у стандартного OnePlus 13. Екран підтримує роздільну здатність 2640×1216 пікселів, частоту оновлення 1–120 Гц, Dolby Vision та HDR.

Апаратна платформа включає флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗП та до 1 ТБ вбудованої пам’яті. Камерний блок представлений двома 50-мегапіксельними модулями: основним з OIS та телефото з 2-кратним зумом, а фронтальна камера – 16 Мп. Відмінною рисою OnePlus 13T стала нова кнопка Shortcut Key, що настроюється, замінила звичний повзунок звукових режимів. Вона може запускати програми, робити скріншоти або активувати ІІ-функції.