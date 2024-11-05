Смартфон OnePlus 13 получил чип Snapdragon 8 Elite, три камеры по 50 Мпикс, батарею на 6000 мАч

OnePlus официально представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 13, оснащенный топовым процессором Snapdragon 8 Elite. Устройство выделяется флагманским дисплеем BOE и защитой IP69, что позволяет ему выдерживать воздействие жидкости под высоким давлением. Батарея увеличена до 6000 мАч.

В процессе разработки OnePlus 13 инженеры отказались от изгибов дисплея, которые имели предшественники, и перешли к 2,5D четырехугольной структуре. Дисплей теперь плоский с небольшими изгибами, что делает его диагональ 6,82 дюйма. Смартфон оснащен 8T LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1440p и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, типичная яркость составляет 800 нит, а максимальная — 4500 нит. Также добавлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Процессор Snapdragon 8 Elite в OnePlus 13 дополнен оперативной памятью объемом 12 или 16 ГБ и встроенным хранилищем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Увеличенная батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Новый вибрационный мотор с обратной связью, аналогичной игре на контроллере, стал еще одним заметным улучшением.

На задней панели расположена тройная камера с брендингом Hasselblad, состоящая из трех 50-мегапиксельных сенсоров. Главный модуль основан на сенсоре Sony LYT-808 и имеет систему оптической стабилизации изображения. Телефото модуль на базе сенсора Sony LYT-600 поддерживает 3-кратное оптическое увеличение, а сверхширокоугольный модуль выполнен на основе сенсора Samsung S5KJN5.

Версия для китайского рынка работает на ColorOS 15 на базе Android 15, в то время как международные устройства будут запущены с OxygenOS 15. OnePlus 13 поступит в продажу в Китае с 1 ноября в белом, обсидиановом и синем цветах. Цены варьируются от $632 за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища до $842 за вариант с 16 ГБ и 1 ТБ.