Смартфон OnePlus 13 отримав чіп Snapdragon 8 Elite, три камери по 50 Мпікс, батарею на 6000 мАг05.11.24
OnePlus офіційно представила свій новий флагманський смартфон OnePlus 13, оснащений топовим процесором Snapdragon 8 Elite. Пристрій виділяється флагманським дисплеєм BOE та захистом IP69, що дозволяє йому витримувати вплив рідини під високим тиском. Батарея збільшена до 6000 мАг.
У процесі розробки OnePlus 13 інженери відмовилися від вигинів дисплея, які мали попередники, та перейшли до 2,5D чотирикутної структури. Дисплей тепер плоский з невеликими вигинами, що робить його діагональ 6,82 дюйми. Смартфон оснащений 8T LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1440p та змінною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, типова яскравість становить 800 ніт, а максимальна – 4500 ніт. Також додано ультразвуковий сканер відбитків пальців.
Процесор Snapdragon 8 Elite у OnePlus 13 доповнений оперативною пам’яттю об’ємом 12 або 16 ГБ та вбудованим сховищем на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Збільшена батарея підтримує швидке провідне заряджання потужністю 100 Вт і бездротове заряджання на 50 Вт. Новий вібраційний мотор із зворотним зв’язком, аналогічним грі на контролері, став ще одним помітним поліпшенням.
На задній панелі розташована потрійна камера з брендингом Hasselblad, що складається із трьох 50-мегапіксельних сенсорів. Головний модуль заснований на сенсорі Sony LYT-808 та має систему оптичної стабілізації зображення. Модуль телефото на базі сенсора Sony LYT-600 підтримує 3-кратне оптичне збільшення, а надширококутний модуль виконаний на основі сенсора Samsung S5KJN5.
Версія для китайського ринку працює на ColorOS 15 на базі Android 15, у той час як міжнародні пристрої будуть запущені з OxygenOS 15. OnePlus 13 надійде у продаж у Китаї з 1 листопада у білому, обсидіановому та синьому кольорах. Ціни варіюються від $632 за модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища до $842 за варіант із 16 ГБ та 1 ТБ.
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