Смартфон Moto G55 получил экран 120 Гц, MediaTek Dimensity 7025, камера с OIS и зарядку 30 Вт

Компания Motorola представила новый смартфон Moto G55, который внешне похож на Moto G35, но имеет обновленные характеристики. Устройство оснащено 6.5-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 7025, работающий в паре с 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство работает на операционной системе Android 14.

Основная камера Moto G55 состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и 8-мегапиксельного дополнительного сенсора. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

Дополнительно в новинке есть слот для карты памяти microSD до 1 ТБ, боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3.5 мм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, NFC и защита от воды. Продажи Moto G55 начнутся в Европе в начале сентября по цене от €249.

Ранее Motorola анонсировала новый бюджетный смартфон Moto G45 5G, который выделяется своим 6.5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Snapdragon 6s Gen 3, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD.

Основная камера состоит из двух модулей: 50 МП и 2 МП, а фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Также в устройстве присутствуют стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защита от капель воды и пыли по стандарту IP52. Задняя панель смартфона имеет покрытие под кожу и предлагается в трёх цветах.

Moto G45 5G работает под управлением Android 14, с обещанием одного года обновлений ОС и трёх лет патчей безопасности. Смартфон уже доступен для покупки в Индии по цене от $130.

Ранее Motorola анонсировала новую линейку смартфонов семейства edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro и Edge 50 fusion. Устройства выделяются своим дизайном, в котором используются различные изгибы и текстуры, такие как дерево, перламутровое полимерное покрытие и веганская замша.