Смартфон Moto G55 получил экран 120 Гц, MediaTek Dimensity 7025, камера с OIS и зарядку 30 Вт04.09.24
Компания Motorola представила новый смартфон Moto G55, который внешне похож на Moto G35, но имеет обновленные характеристики. Устройство оснащено 6.5-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 7025, работающий в паре с 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство работает на операционной системе Android 14.
Основная камера Moto G55 состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и 8-мегапиксельного дополнительного сенсора. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.
Дополнительно в новинке есть слот для карты памяти microSD до 1 ТБ, боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3.5 мм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, NFC и защита от воды. Продажи Moto G55 начнутся в Европе в начале сентября по цене от €249.
Ранее Motorola анонсировала новый бюджетный смартфон Moto G45 5G, который выделяется своим 6.5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Snapdragon 6s Gen 3, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD.
Основная камера состоит из двух модулей: 50 МП и 2 МП, а фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Также в устройстве присутствуют стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защита от капель воды и пыли по стандарту IP52. Задняя панель смартфона имеет покрытие под кожу и предлагается в трёх цветах.
Moto G45 5G работает под управлением Android 14, с обещанием одного года обновлений ОС и трёх лет патчей безопасности. Смартфон уже доступен для покупки в Индии по цене от $130.
Ранее Motorola анонсировала новую линейку смартфонов семейства edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro и Edge 50 fusion. Устройства выделяются своим дизайном, в котором используются различные изгибы и текстуры, такие как дерево, перламутровое полимерное покрытие и веганская замша.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Небольшие габариты и хорошее оснащение, включая дискретную видеокарту. Все это есть у ноутбука Acer Predator Helios Neo 14. Чем еще он интересен?
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Смартфон Moto G55 получил экран 120 Гц, MediaTek Dimensity 7025, камера с OIS и зарядку 30 ВтMediaTek Motorola Андроид смартфон
Motorola представила новый смартфон Moto G55, который внешне похож на Moto G35, но имеет обновленные характеристики.
Google открыл бесплатный доступ к более быстрому ИИ Gemini 1.5 FlashGoogle искусственный интеллект
Gemini 1.5 Flash было анонсировано для разработчиков в мае, когда Gemini Advanced перешел на версию 1.5 Pro. Параллельно с этим расширение Google Tasks начинает выходить за пределы серии Pixel 9