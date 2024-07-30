Смартфоны Moto Edge 50 получили pOLED дисплеи частотой 144 Гц, защиту IP68 и хранилища до 1 ТБ30.07.24
Motorola готовит к выпуску новую линейку смартфонов семейства edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro и Edge 50 fusion. Устройства выделяются своим дизайном, в котором используются различные изгибы и текстуры, такие как дерево, перламутровое полимерное покрытие и веганская замша.
Motorola Edge 50 ultra
Модель Motorola Edge 50 ultra оснащена 6,7-дюймовым pOLED дисплеем с разрешением Super HD (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и полным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Она работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также внутреннее хранилище UFS 4.0 объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
На задней панели устройства расположена тройная камера: основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с функцией макро и 64-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором и автофокусом.
Motorola edge 50 ultra включает в себя 3 микрофона, стерео динамики и батарею емкостью 4500 мАч. Поддерживается зарядка TurboPower мощностью 125 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт.
Motorola Edge 50 Pro
Модель Motorola Edge 50 Pro оснащена алюминиевой рамкой и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Она предлагает 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Super HD и частотой обновления 144 Гц, как и другие модели из линейки. В отличие от более мощной версии, в Edge 50 Pro используется процессор Snapdragon 7 Gen 3. Устройство предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянного хранилища.
Также поддерживается быстрая зарядка TurboPower мощностью 125 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор, 10-мегапиксельную телефото камеру с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, а также 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера также имеет 50 мегапикселей и автофокус.
Motorola Edge 50 Fusion
Модель Motorola Edge 50 Fusion — самая доступная из новинок. Она также обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и оснащена стерео динамиками. Смартфон предлагает 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.
Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, в комплекте 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 2.2 объемом от 128 до 512 ГБ. Камера представлена двойным модулем: основной 50-мегапиксельный с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП. Батарея на 5000 мАч.
Даты
Смартфон Motorola Edge 50 Ultra появится в Украине в июне, тогда как модели Edge 50 Pro и Edge 50 Fusion можно ожидать в мае. Цены пока не объявлены.
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