Смартфони Moto Edge 50 отримали pOLED дисплеї частотою 144 Гц, захист IP68 та сховища до 1 ТБ30.07.24
Motorola готує до випуску нову лінійку смартфонів сімейства Edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro та Edge 50 fusion. Пристрої виділяються своїм дизайном, в якому використовуються різні вигини та текстури, такі як дерево, перламутрове полімерне покриття та веганська замша.
Motorola Edge 50 ultra
Модель Motorola Edge 50 ultra оснащена 6,7-дюймовим pOLED дисплеєм з роздільною здатністю Super HD (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц, пікової яскравістю 2500 ніт та повним охопленням кольорової гами DCI-P3. Вона працює на процесорі Snapdragon 8s Gen 3 та може мати 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, а також внутрішнє сховище UFS 4.0 об’ємом 512 ГБ або 1 ТБ. Корпус смартфона захищений від пилу та вологи за стандартом IP68.
На задній панелі пристрою розташована потрійна камера: основний 50-мегапіксельний модуль із оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельний надширококутний модуль із функцією макро та 64-мегапіксельний телефото модуль із 3-кратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією. Фронтальна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором та автофокусом.
Motorola edge 50 ultra включає 3 мікрофони, стерео динаміки і батарею ємністю 4500 мАч. Підтримується заряджання TurboPower потужністю 125 Вт та бездротове заряджання на 50 Вт.
Motorola Edge 50 Pro
Модель Motorola Edge 50 Pro оснащена алюмінієвою рамкою та має захист від пилу та води за стандартом IP68. Вона пропонує 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю Super HD та частотою оновлення 144 Гц, як і інші моделі з лінійки. На відміну від потужнішої версії, в Edge 50 Pro використовується процесор Snapdragon 7 Gen 3. Пристрій пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ постійного сховища.
Також підтримується швидка зарядка TurboPower потужністю 125 Вт та бездротова зарядка на 50 Вт. Основна камера включає 50-мегапіксельний сенсор, 10-мегапіксельну телефото камеру з 3-кратним зумом та оптичною стабілізацією, а також 13-мегапіксельну надширококутну камеру. Фронтальна камера також має 50 мегапікселів та автофокус.
Motorola Edge 50 Fusion
Модель Motorola Edge 50 Fusion – найдоступніша з новинок. Вона також забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68 та оснащена стерео динаміками. Смартфон пропонує 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 144 Гц.
Встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, у комплекті 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище UFS 2.2 об’ємом від 128 до 512 ГБ. Камера представлена подвійним модулем: основний 50-мегапіксельний з оптичною стабілізацією та 13-мегапіксельний надширококутний. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мпікс. Батарея на 5000 мАг.
Дати
Смартфон Motorola Edge 50 Ultra з’явиться в Україні в червні, тоді як моделі Edge 50 Pro та Edge 50 Fusion очікуються у травні. Ціни поки що не оголошені.
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