Смартфон Moto G55 отримав екран 120 Гц, MediaTek Dimensity 7025, камера з OIS та зарядку 30 Вт

Компанія Motorola представила новий смартфон Moto G55, що зовні схожий на Moto G35, але має оновлені характеристики. Пристрій оснащений 6.5-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц.

Усередині смартфона встановлений процесор MediaTek Dimensity 7025, який працює в парі з 4, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Пристрій працює на ОС Android 14.

Основна камера Moto G55 складається з двох модулів: 50-мегапіксельного із підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS) та 8-мегапіксельного додаткового сенсора. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 МП. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт.

Додатково у новинці є слот для картки пам’яті microSD до 1 ТБ, бічний сканер відбитків пальців, роз’єм 3.5 мм, стереодинаміки за допомогою Dolby Atmos, NFC та захист від води.Продажі Moto G55 розпочнуться в Європі на початку вересня за ціною від 249 євро.

Раніше Motorola анонсувала новий бюджетний смартфон Moto G45 5G, який виділяється своїм 6.5-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій має восьмиядерний процесор Snapdragon 6s Gen 3, 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті, а також накопичувач на 128 ГБ, який можна розширити за допомогою картки microSD.

Основна камера складається з двох модулів: 50 МП та 2 МП, а фронтальна камера має роздільну здатність 16 МП. Смартфон живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг за допомогою зарядки потужністю 18 Вт. Також у пристрої присутні стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців та захист від крапель води та пилу за стандартом IP52. Задня панель смартфона має покриття під шкіру та пропонується у трьох кольорах.

Moto G45 5G працює під керуванням Android 14, з обіцянкою одного року оновлень ОС та трьох років патчів безпеки. Смартфон вже доступний для покупки Індії за ціною від $130.

Раніше Motorola анонсувала нову лінійку смартфонів сімейства edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro та Edge 50 fusion. Пристрої виділяються своїм дизайном, в якому використовуються різні вигини та текстури, такі як дерево, перламутрове полімерне покриття та веганська замша.