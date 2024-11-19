Смартфон Honor X9c получил Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и защитой IP65M19.11.24
Honor анонсировала новый смартфон среднего класса X9c, уже появившийся на рынке Малайзии.
X9c – это ребрендинговая версия Honor X60 Pro, которая была представлена в Китае в прошлом месяце. Модель оснащена чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, работающим на 4-нм архитектуре, а также 12 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 710.
Honor X9c имеет 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2700 x 1224 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт благодаря аккумулятору емкостью 6600 мАч.
Смартфон получил улучшенную основную камеру на 108 МП с OIS и широкоугольную камеру на 5 МП, а также фронтальную камеру на 16 Мпикс.
Одной из новинок стало наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP65M.
Honor X9c работает на MagicOS 8.0 на базе Android 14 и доступен в цветах голубой, титаново-фиолетовый и черный. Цена базовой модели составляет 1499 ринггитов (примерно 340 долларов США).
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