Смартфон Honor X9c получил Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и защитой IP65M

Honor анонсировала новый смартфон среднего класса X9c, уже появившийся на рынке Малайзии.

X9c – это ребрендинговая версия Honor X60 Pro, которая была представлена ​​в Китае в прошлом месяце. Модель оснащена чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, работающим на 4-нм архитектуре, а также 12 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 710.

Honor X9c имеет 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2700 x 1224 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт благодаря аккумулятору емкостью 6600 мАч.

Смартфон получил улучшенную основную камеру на 108 МП с OIS и широкоугольную камеру на 5 МП, а также фронтальную камеру на 16 Мпикс.

Одной из новинок стало наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP65M.

Honor X9c работает на MagicOS 8.0 на базе Android 14 и доступен в цветах голубой, титаново-фиолетовый и черный. Цена базовой модели составляет 1499 ринггитов (примерно 340 долларов США).