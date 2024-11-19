Смартфон Honor X9c отримав Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 та захистом IP65M

Honor анонсувала новий смартфон середнього класу X9c, що вже з’явився на ринку Малайзії.

X9c – це ребрендингова версія Honor X60 Pro, яка була представлена ​​в Китаї минулого місяця. Модель оснащена чіпсетом Snapdragon 6 Gen 1, що працює на 4-нм архітектурі, а також 12 ГБ оперативної пам’яті та графічним процесором Adreno 710.

Honor X9c має 6,78-дюймовий вигнутий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2700 x 1224 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 66 Вт завдяки акумулятору ємністю 6600 мАг.

Смартфон отримав покращену основну камеру на 108 МП з OIS та ширококутну камеру на 5 МП, а також фронтальну камеру на 16 Мпікс.

Однією з новинок стала наявність захисту від води та пилу за стандартом IP65M.

Honor X9c працює на MagicOS 8.0 на базі Android 14 і доступний у кольорах блакитний, титаново-фіолетовий та чорний. Ціна базової моделі складає 1499 рінггітів (приблизно 340 доларів США).