Смартфон CMF Phone 1 имеет съёмную заднюю крышку. Фишка OnePlus?12.07.24
Компания Nothing представила первый смартфон под брендом CMF, названный CMF Phone 1. Его главная особенность — съемная задняя панель и дополнительные аксессуары, которые можно прикрепить с помощью комплектной отвертки.
Пользователи могут добавить подставку, шнурок или чехол для кредитных карт. Варианты задней панели включают черный, оранжевый, синий и зеленый цвета.
Характеристики CMF Phone 1:
- Дисплей: Super AMOLED с FHD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.
- Фронтальная камера: 16 Мпикс, расположенная в отверстии в верхней части экрана.
- Основная камера: Два датчика на 50 Мпикс и 2 Мпикс.
- Процессор: MediaTek Dimensity 7300.
- Аккумулятор: 5000 мАч с проводной зарядкой на 33 Вт и реверсивной на 5 Вт.
- Дополнительные функции: Защита IPX2, слот для карты памяти до 1 ТБ, операционная система Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6.
- Обновления: Два года обновлений ОС и три года патчей безопасности.
Цены:
- Смартфон: £209/€239 (8/128 ГБ) или £239/€279 (8/256 ГБ).
- Задняя крышка: £29.
- Другие аксессуары: £19.
CMF Phone 1 будет доступен для покупки на официальном сайте производителя в ближайшие дни.
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