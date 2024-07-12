Смартфон CMF Phone 1 имеет съёмную заднюю крышку. Фишка OnePlus?

Компания Nothing представила первый смартфон под брендом CMF, названный CMF Phone 1. Его главная особенность — съемная задняя панель и дополнительные аксессуары, которые можно прикрепить с помощью комплектной отвертки.

Пользователи могут добавить подставку, шнурок или чехол для кредитных карт. Варианты задней панели включают черный, оранжевый, синий и зеленый цвета.

Характеристики CMF Phone 1:

Дисплей : Super AMOLED с FHD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.

: Super AMOLED с FHD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Фронтальная камера : 16 Мпикс, расположенная в отверстии в верхней части экрана.

: 16 Мпикс, расположенная в отверстии в верхней части экрана. Основная камера : Два датчика на 50 Мпикс и 2 Мпикс.

: Два датчика на 50 Мпикс и 2 Мпикс. Процессор : MediaTek Dimensity 7300.

: MediaTek Dimensity 7300. Аккумулятор : 5000 мАч с проводной зарядкой на 33 Вт и реверсивной на 5 Вт.

: 5000 мАч с проводной зарядкой на 33 Вт и реверсивной на 5 Вт. Дополнительные функции : Защита IPX2, слот для карты памяти до 1 ТБ, операционная система Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6.

: Защита IPX2, слот для карты памяти до 1 ТБ, операционная система Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6. Обновления: Два года обновлений ОС и три года патчей безопасности.

Цены:

Смартфон : £209/€239 (8/128 ГБ) или £239/€279 (8/256 ГБ).

: £209/€239 (8/128 ГБ) или £239/€279 (8/256 ГБ). Задняя крышка : £29.

: £29. Другие аксессуары: £19.

CMF Phone 1 будет доступен для покупки на официальном сайте производителя в ближайшие дни.