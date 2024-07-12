10.07.24

Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?

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Samsung Galaxy Flip and Fold 6 2024

Samsung провела захід Unpacked, на якому показала чергові генерації своїх смартфонів з розкладною конструкцією – Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6. Цього року акцент робився на тому, що асистент зі штучним інтелектом може стати кориснішим у такому форм-факторі девайсу.