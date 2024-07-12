Смартфон CMF Phone 1 має знімну задню кришку. Фішка OnePlus?12.07.24
Компанія Nothing представила перший смартфон під брендом CMF, названий CMF Phone 1. Його головна особливість – задня панель, що знімається, і додаткові аксесуари, які можна прикріпити за допомогою комплектної викрутки.
Користувачі можуть додати підставку, шнурок або чохол для кредитних карток. Варіанти задньої панелі включають чорний, оранжевий, синій та зелений кольори.
Характеристики CMF Phone 1:
- Дисплей: Super AMOLED з FHD+ роздільною здатністю, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2000 нит.
- Фронтальна камера: 16 Мпікс, розташована в отворі у верхній частині екрана.
- Основна камера: Два датчики на 50 Мпікс та 2 Мпікс.
- Процесор: MediaTek Dimensity 7300.
- Акумулятор: 5000 мАг з провідною зарядкою на 33 Вт і реверсивною на 5 Вт.
- Додаткові функції: Захист IPX2, слот для картки пам’яті до 1 ТБ, операційна система Android 14 з оболонкою Nothing OS 2.6.
- Оновлення: Два роки оновлень ОС та три роки патчів безпеки.
Ціни:
- Смартфон: £209/€239 (8/128 ГБ) або £239/€279 (8/256 ГБ).
- Задня кришка: £29.
- Інші аксесуари: £19.
CMF Phone 1 буде доступний для покупки на офіційному сайті виробника найближчими днями.
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