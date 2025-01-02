Самые красивые игры 2024 года по версии Digital Foundry02.01.25
Digital Foundry подвели итоги года и назвали игры с самой красивой и технологичной графикой 2024 года. Первое место заняла Indiana Jones and the Great Circle. Несмотря на то что игра вышла в самом конце года, она поразила экспертов продвинутыми визуальными эффектами и безупречной реализацией технологии трассировки пути, сохранив при этом высокий уровень оптимизации.
Второе место досталось Senua’s Saga: Hellblade II, которую назвали скорее интерактивным фильмом, чем классической игрой. Однако её детализация, освещение, лицевые анимации и общее качество визуалов настолько впечатлили команду Digital Foundry, что некоторые сцены они посчитали практически неотличимыми от реальных съёмок.
На третьем месте оказался Star Wars Outlaws. Хотя экшен от Ubisoft подвергся критике за геймплей, его графика была высоко оценена за атмосферные и детализированные локации. Тем не менее эксперты отметили устаревшее освещение и слабую лицевую анимацию как недостатки.
Кроме этого, Digital Foundry также выделили ещё семь игр, которые продемонстрировали выдающийся технический уровень, но не стали их ранжировать:
- Dragon’s Dogma II
- Astro Bot
- Riven
- Dragon Age: The Veilguard
- Silent Hill 2
- Black Myth: Wukong
- Penny’s Big Breakaway
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