Найкрасивіші ігри 2024 року за версією Digital Foundry02.01.25
Digital Foundry підбили підсумки року та назвали ігри з найкрасивішою та найтехнологічнішою графікою 2024 року. Перше місце зайняла Indiana Jones and the Great Circle. Незважаючи на те, що гра вийшла наприкінці року, вона вразила експертів просунутими візуальними ефектами та бездоганною реалізацією технології трасування колії, зберігши при цьому високий рівень оптимізації.
Друге місце дісталося Senua’s Saga: Hellblade II, яку назвали скоріше інтерактивним фільмом, ніж класичною грою. Проте її деталізація, освітлення, лицьові анімації та загальна якість візуалів настільки вразили команду Digital Foundry, що деякі сцени вони вважають практично невідмінними від реальних зйомок.
На третьому місці опинився Star Wars Outlaws. Хоча екшен від Ubisoft піддався критиці за геймплей, його графіка була високо оцінена за атмосферні та деталізовані локації. Проте експерти відзначили застаріле освітлення та слабку лицьову анімацію як недоліки.
Крім цього, Digital Foundry також виділили ще сім ігор, які продемонстрували видатний технічний рівень, але не стали їх ранжувати.
- Dragon’s Dogma II
- Astro Bot
- Riven
- Dragon Age: The Veilguard
- Silent Hill 2
- Black Myth: Wukong
- Penny’s Big Breakaway
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