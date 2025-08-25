Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор

Samsung вывела сегмент сверхбольших телевизоров на новый уровень, представив Neo QLED QN90F с диагональю 115 дюймов – самую большую модель в своей линейке.

Телевизор ориентирован на настоящих киноманов, желающих воспроизвести у себя дома ощущение кинотеатра. Цена соответствует масштабу – $26 999, и в Samsung считают ее конкурентной в своем классе.

В центре системы – процессор NQ8 AI Gen3, отвечающий за интеллектуальное улучшение изображения. Благодаря функции Supersize Picture Enhancer картинка сохраняет детализацию даже на таком большом экране, тогда как технология Quantum Matrix Technology Pro обеспечивает точную зональную подсветку. Для работы с контентом в низшем разрешении предусмотрено 4K AI Upscaling Pro.

Качество цвета и контраста в реальном времени подтягивают Neo Quantum HDR Pro и Auto HDR Remastering Pro, превращающие стандартное изображение в более близкое к HDR.

Телевизор поддерживает частоту обновления 144 Гц благодаря Motion Xcelerator 144Hz и системе AI Motion Enhancer Pro для максимальной четкости движения. Аудиоподсистема с технологией Object Tracking Sound+ синхронизирует звук с действиями на экране, создавая чувство пространственного присутствия.