Samsung, Intel и Qualcomm совместно разрабатывают OLED-дисплеи для ноутбуков

Компания Samsung Display, являющаяся лидером в производстве OLED-панелей для устройств малого и среднего формата, активно развивает сотрудничество с Intel и Qualcomm для расширения использования OLED-дисплеев в ноутбуках. На протяжении последних четырёх лет Samsung внедряет OLED-дисплеи в свои премиальные ноутбуки и планирует усилить их присутствие на рынке. В ходе выставки Korea Display Exhibition генеральный директор Samsung Display Чой Джу-сун отметил важность технологий, масштабов производства и взаимодействия с клиентами для повышения конкурентоспособности компании в секторе ноутбуков.

Недавно компания начала поставлять Tandem OLED-панели для нового iPad Pro от Apple, а также планирует поставки OLED-дисплеев для будущих моделей iPad Air, iPad Mini и MacBook. В связи с растущим спросом на OLED-панели для ноутбуков, Samsung Display инвестирует 4,1 триллиона корейских вон (примерно $3 миллиарда) в строительство новой производственной линии OLED 8.6 поколения. Это предприятие, которое должно быть завершено к 2026 году, будет способно производить более 10 миллионов OLED-панелей в год.

Ранее компания Samsung расширила линейку игровых мониторов Odyssey OLED G8, представив новую модель с экраном на 34 дюйма и номером модели LS34DG850.

Новинка дебютировала во Франции и оснащена OLED-панелью с разрешением 4K (3440×1440 пикселей) и частотой обновления 175 Гц. Другие спецификации пока не раскрыты, но вероятно, что они будут схожи с характеристиками моделей Odyssey OLED G9 (49 дюймов) и Odyssey OLED G6 (27 дюймов).

Купить монитор Samsung Odyssey OLED G8 можно будет по цене 1068 евро.