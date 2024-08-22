Samsung, Intel та Qualcomm спільно розробляють OLED-дисплеї для ноутбуків

Компанія Samsung Display, яка є лідером у виробництві OLED-панелей для пристроїв малого та середнього формату, активно розвиває співпрацю з Intel та Qualcomm для розширення використання OLED-дисплеїв у ноутбуках. Протягом останніх чотирьох років Samsung впроваджує OLED-дисплеї у свої преміальні ноутбуки та планує посилити їхню присутність на ринку. Під час виставки Korea Display Exhibition генеральний директор Samsung Display Чой Джу-сун наголосив на важливості технологій, масштабів виробництва та взаємодії з клієнтами для підвищення конкурентоспроможності компанії в секторі ноутбуків.

Нещодавно компанія почала постачати Tandem OLED-панелі для нового iPad Pro від Apple, а також планує постачання OLED-дисплеїв для майбутніх моделей iPad Air, iPad Mini та MacBook. У зв’язку з зростаючим попитом на OLED-панелі для ноутбуків, Samsung Display інвестує 4,1 трильйона корейських вон (приблизно $3 мільярди) у будівництво нової виробничої лінії OLED 8.6 покоління. Це підприємство, яке має бути завершене до 2026 року, буде здатне виробляти понад 10 мільйонів OLED панелей на рік.

Раніше компанія Samsung розширила лінійку ігрових моніторів Odyssey OLED G8, представивши нову модель з екраном на 34 дюйми та номером моделі LS34DG850.

Новинка дебютувала у Франції та оснащена OLED-панеллю з роздільною здатністю 4K (3440×1440 пікселів) та частотою оновлення 175 Гц. Інші специфікації поки не розкриті, але ймовірно, що вони будуть схожі на характеристики моделей Odyssey OLED G9 (49 дюймів) і Odyssey OLED G6 (27 дюймів).

Придбати монітор Samsung Odyssey OLED G8 можна буде за ціною 1068 євро.