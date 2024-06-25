Монітор Samsung Odyssey OLED G8 з екраном 34 дюйми та підтримкою 175 Гц коштує 1068 євро

Компанія Samsung розширила лінійку ігрових моніторів Odyssey OLED G8, представивши нову модель з екраном на 34 дюйми та номером моделі LS34DG850.

Новинка дебютувала у Франції та оснащена OLED-панеллю з роздільною здатністю 4K (3440×1440 пікселів) та частотою оновлення 175 Гц. Інші специфікації поки не розкриті, але ймовірно, що вони будуть схожі на характеристики моделей Odyssey OLED G9 (49 дюймів) і Odyssey OLED G6 (27 дюймів).

Придбати монітор Samsung Odyssey OLED G8 можна буде за ціною 1068 євро.