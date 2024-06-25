Монитор Samsung Odyssey OLED G8 с экраном 34 дюйма и поддержкой 175 Гц стоит 1068 евро25.06.24
Компания Samsung расширила линейку игровых мониторов Odyssey OLED G8, представив новую модель с экраном на 34 дюйма и номером модели LS34DG850.
Новинка дебютировала во Франции и оснащена OLED-панелью с разрешением 4K (3440×1440 пикселей) и частотой обновления 175 Гц. Другие спецификации пока не раскрыты, но вероятно, что они будут схожи с характеристиками моделей Odyssey OLED G9 (49 дюймов) и Odyssey OLED G6 (27 дюймов).
Купить монитор Samsung Odyssey OLED G8 можно будет по цене 1068 евро.
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Монитор Samsung Odyssey OLED G8 с экраном 34 дюйма и поддержкой 175 Гц стоит 1068 евроOLED Samsung монитор
Монитор Samsung Odyssey OLED G8 дебютировал во Франции и оснащен OLED-панелью с разрешением 4K (3440×1440 пикселей) и частотой обновления 175 Гц.
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