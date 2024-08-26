Samsung Galaxy Ring при цене $400 вообще не подлежит ремонту

Эксперты iFixit провели разборку нового умного кольца Samsung Galaxy Ring и сделали выводы, которые могут разочаровать пользователей. Основная проблема заключается в том, что аккумулятор кольца имеет ограниченный срок службы, и его замена невозможна.

После примерно 400 циклов использования химический состав батареи начинает деградировать, что сокращает её эффективность. Попытка полной разборки устройства приведет к его повреждению, что делает ремонт практически невозможным, аналогично с другими умными кольцами, такими как Oura.

Фитнес-кольцо Galaxy Ring интегрируется с Samsung Health, предоставляя пользователям комплексную информацию о сне, уровне кислорода в крови, пульсе и активности в течение дня.

Хотя некоторые ожидали, что Samsung предложит больше функций по подписке, пока нет оснований полагать, что это будет оправдано.

С другой стороны, Samsung, вероятно, добавит к Galaxy Ring много других функций в будущем. Кольцо использует датчик Samsung BioActive, который открывает возможности для расширения его функциональности за пределами базового отслеживания сна.

Galaxy Ring будет доступен в трех цветах: Titanium Black, Titanium Silver и Titanium Gold. Цена устройства стартует от 399 долларов США. Предварительные заказы можно будет оформить на сайте Samsung.com и у авторизованных розничных торговцев с 10 июля 2024 года.

Что умеет Samsung Galaxy Ring

Отслеживание сна : Кольцо отслеживает различные аспекты сна, включая продолжительность, стадии сна, задержку дыхания и уровень кислорода в крови во время сна;

: Кольцо отслеживает различные аспекты сна, включая продолжительность, стадии сна, задержку дыхания и уровень кислорода в крови во время сна; Отслеживание активности : Galaxy Ring отслеживает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и другие показатели активности;

: Galaxy Ring отслеживает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и другие показатели активности; Отслеживание пульса : Кольцо непрерывно отслеживает пульс пользователя, предоставляя ему информацию о состоянии его сердечно-сосудистой системы.

: Кольцо непрерывно отслеживает пульс пользователя, предоставляя ему информацию о состоянии его сердечно-сосудистой системы. Управление жестами: Galaxy Ring можно использовать для управления совместимыми устройствами Samsung с помощью жестов, таких как сведение пальцев вместе для фотографирования или сжатие кулака для отключения будильника.