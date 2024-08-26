Samsung Galaxy Ring за ціною $400 взагалі не підлягає ремонту26.08.24
Експерти iFixit провели розбирання нового розумного кільця Samsung Galaxy Ring та зробили висновки, які можуть розчарувати користувачів. Основна проблема полягає в тому, що акумулятор кільця має обмежений термін служби і його заміна неможлива.
Після приблизно 400 циклів використання хімічний склад батареї починає деградувати, що скорочує ефективність. Спроба повного розбирання пристрою призведе до пошкодження, що робить ремонт практично неможливим, аналогічно з іншими розумними кільцями, такими як Oura.
Фітнес-кільце Galaxy Ring інтегрується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня.
Хоча деякі очікували, що Samsung запропонує більше функцій підписки, поки немає підстав вважати, що це буде виправдано.
З іншого боку, Samsung, ймовірно, додасть до Galaxy Ring багато інших функцій у майбутньому. -prodavatsya-ne-budet/”>Кільце використовує датчик Samsung BioActive, який відкриває можливості для розширення його функціональності за межами базового відстеження сну.
Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Silver та Titanium Gold. Ціна пристрою стартує від 399 доларів. Попередні замовлення можна буде оформити на сайті Samsung.com та у авторизованих роздрібних торговців з 10 липня 2024 року.
Що вміє Samsung Galaxy Ring
- Відстеження сну: Кільце відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну;
- Відстеження активності: Galaxy Ring відслідковує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності;
- Відстеження пульсу: Кільце безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому інформацію про стан його серцево-судинної системи.
- Керування жестами: Galaxy Ring можна використовувати для керування сумісними пристроями Samsung за допомогою жестів, таких як зведення пальців разом для фотографування або стиснення кулака для відключення будильника.
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