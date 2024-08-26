Samsung Galaxy Ring за ціною $400 взагалі не підлягає ремонту

Експерти iFixit провели розбирання нового розумного кільця Samsung Galaxy Ring та зробили висновки, які можуть розчарувати користувачів. Основна проблема полягає в тому, що акумулятор кільця має обмежений термін служби і його заміна неможлива.

Після приблизно 400 циклів використання хімічний склад батареї починає деградувати, що скорочує ефективність. Спроба повного розбирання пристрою призведе до пошкодження, що робить ремонт практично неможливим, аналогічно з іншими розумними кільцями, такими як Oura.

Фітнес-кільце Galaxy Ring інтегрується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня.

Хоча деякі очікували, що Samsung запропонує більше функцій підписки, поки немає підстав вважати, що це буде виправдано.

З іншого боку, Samsung, ймовірно, додасть до Galaxy Ring багато інших функцій у майбутньому. -prodavatsya-ne-budet/”> Кільце використовує датчик Samsung BioActive, який відкриває можливості для розширення його функціональності за межами базового відстеження сну.

Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Silver та Titanium Gold. Ціна пристрою стартує від 399 доларів. Попередні замовлення можна буде оформити на сайті Samsung.com та у авторизованих роздрібних торговців з 10 липня 2024 року.

Що вміє Samsung Galaxy Ring

Відстеження сну : Кільце відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну;

: Кільце відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну; Відстеження активності : Galaxy Ring відслідковує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності;

: Galaxy Ring відслідковує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності; Відстеження пульсу : Кільце безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому інформацію про стан його серцево-судинної системи.

: Кільце безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому інформацію про стан його серцево-судинної системи. Керування жестами: Galaxy Ring можна використовувати для керування сумісними пристроями Samsung за допомогою жестів, таких як зведення пальців разом для фотографування або стиснення кулака для відключення будильника.