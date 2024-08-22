Samsung Family Care позволит удаленно следить за состоянием близких с помощью умных устройств

Компания Samsung анонсировала новый сервис Family Care, который позволяет удаленно отслеживать состояние близких с помощью умных устройств. Сервис был интегрирован в платформу SmartThings и смартфоны Galaxy и был запущен в Корее в июне. С 16 августа он станет доступен в США.

Family Care использует искусственный интеллект для анализа повседневных действий пользователей и отправки уведомлений о возможных отклонениях, таких как отсутствие активности в течение определенного времени или начало активности утром. Сервис также позволяет устанавливать напоминания о проверке давления и приеме лекарств, управлять умными устройствами в доме и назначать визиты к врачу через смартфон или телевизор Samsung.

Кроме того, Family Care обеспечивает возможность отслеживания местоположения близких, что позволяет следить за их перемещениями, например, при посещении врачей. Сервис бесплатен, но требует наличия смартфона Galaxy и, вероятно, хаба SmartThings, что может стать ограничением для некоторых пользователей. Samsung надеется, что использование искусственного интеллекта повысит надежность и удобство работы с умными устройствами.