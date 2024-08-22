Samsung Family Care дозволить віддалено стежити за станом близьких за допомогою розумних пристроїв

Компанія Samsung анонсувала новий сервіс Family Care, що дозволяє віддалено відстежувати стан близьких за допомогою розумних пристроїв. Сервіс був інтегрований у платформу SmartThings та смартфони Galaxy та був запущений у Кореї у червні. З 16 серпня він стане доступним у США.

Family Care використовує штучний інтелект для аналізу повсякденних дій користувачів та надсилання повідомлень про можливі відхилення, такі як відсутність активності протягом певного часу або початок активності вранці. Сервіс також дозволяє встановлювати нагадування про перевірку тиску та прийом ліків, керувати розумними пристроями в будинку та призначати візити до лікаря через смартфон або телевізор Samsung.

Крім того, Family Care забезпечує можливість відстеження розташування близьких, що дозволяє стежити за їх переміщеннями, наприклад, при відвідуванні лікарів. Сервіс безкоштовний, але потребує наявності смартфона Galaxy і, ймовірно, хаба SmartThings, що може стати обмеженням для деяких користувачів. Samsung сподівається, що використання штучного інтелекту підвищить надійність та зручність роботи з розумними пристроями.