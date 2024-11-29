S.T.A.L.K.E.R. 2 собирает данные украинцев для ТЦК — очередной фейк россиян29.11.24
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 стала объектом новой дезинформационной кампании, организованной российскими структурами. Согласно информации издания 404media, через Telegram и электронные почтовые ящики журналистов распространяется фейковое видео с поддельным водяным знаком WIRED. В этом ролике утверждается, что игра якобы используется для поиска военнообязанных и сбора личных данных игроков. Авторы фейка заявляют, что в коде игры обнаружена встроенная программа, которая собирает данные о пользователях, включая их устройство, IP-адрес и местоположение, и передает их разработчику.
Видео также утверждает, что разработчики из GSC Game World заключили соглашение с украинским правительством, якобы предоставляя данные для мобилизации мужчин. Этот фейк стал частью более широкой кампании, известной как «Операция «Матрёшка»», направленной на дискредитацию стран НАТО и Украины через социальные сети, Telegram и медиа. Такие действия преследуют цель подрыва доверия к информационным ресурсам и отвлечения журналистов.
Ранее Сталкер 2 уже подвергалась атакам, включая заказные негативные отзывы в Steam и TikTok. Действия, направленные против игры, рассматриваются как часть гибридной войны против Украины, нацеленной на её культурные достижения. Однако социальные сети и разработчики активно противодействуют распространению фейков, минимизируя их влияние.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 собирает данные украинцев для ТЦК — очередной фейк россиян война игры
Согласно информации издания 404media, через Telegram и электронные почтовые ящики журналистов распространяется фейковое видео с поддельным водяным знаком WIRED
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