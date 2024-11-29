S.T.A.L.K.E.R. 2 збирає дані українців для ТЦК – черговий фейк росіян29.11.24
Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 стала об’єктом нової дезінформаційної кампанії, організованої російськими структурами. Згідно з інформацією видання 404media, через Telegram та електронні поштові скриньки журналістів поширюється фейкове відео з підробленим водяним знаком WIRED. У цьому ролику стверджується, що гра нібито використовується для пошуку військовозобов’язаних та збору особистих даних гравців. Автори фейку заявляють, що в коді гри виявлено вбудовану програму, яка збирає дані про користувачів, включаючи їх пристрій, IP-адресу та місцезнаходження, і передає їх розробнику.
Відео також стверджує, що розробники із GSC Game World уклали угоду з українським урядом, нібито надаючи дані для мобілізації чоловіків. Цей фейк став частиною ширшої кампанії, відомої як Операція «Матрьошка», спрямованої на дискредитацію країн НАТО та України через соціальні мережі, Telegram та медіа. Такі дії мають на меті підрив довіри до інформаційних ресурсів та відволікання журналістів.
Раніше Сталкер 2 вже піддавалася атакам, включаючи замовні негативні відгуки у Steam та TikTok. Дії, спрямовані проти гри, розглядаються як частина гібридної війни проти України, спрямованої на її культурні здобутки. Проте соціальні мережі та розробники активно протидіють поширенню фейків, мінімізуючи їхній вплив.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 збирає дані українців для ТЦК – черговий фейк росіян війна ігри
Згідно з інформацією видання 404media, через Telegram та електронні поштові скриньки журналістів поширюється фейкове відео з підробленим водяним знаком WIRED
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